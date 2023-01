60 Jahre Elysée-Vertrag : „Die Politik kann über sich selbst hinauswachsen“

Aktualisiert am

Yaël Braun-Pivet und Bärbel Bas Anfang November bei der Eröffnung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung in Berlin Bild: Imago

Madame la Présidente, was ist für Sie das Besondere am Elysée-Vertrag, dass Sie ihn zum 60. Jahrestag am 22. Januar feiern?

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Braun-Pivet: Der Elysée-Vertrag war ein wichtiger Meilenstein für die Rückkehr des Friedens in Europa. Wenn zwei Völker in der Lage sind, sich über vergangene Feindseligkeiten zu erheben, können sie Großes erreichen. Das sollten wir heute nie aus dem Blick verlieren, da der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Die Politik kann über sich selbst hinauswachsen. Und das ist nicht einfach. Es bedeutet manchmal sogar, gegen öffentliche Meinungen zu handeln. Es ist die Stärke dieses Vertrags, dass er diese Überwindungsarbeit gewährleistet. Die Freundschaft und Zusammenarbeit unserer beiden Länder verdient es, dass wir für sie kämpfen und unglaubliche Energie aufwenden – auch heute noch.