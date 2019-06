Die Deutschen und Russland : Liebesgrüße an Moskau?

Am Verhältnis der Deutschen zu Russland lässt sich auch heute noch die einstige Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR ablesen. Während die Menschen im Westen überwiegend skeptisch gen Moskau blicken, nimmt, je weiter man in Richtung Osten kommt, die Sympathie für Russland zu. Insofern hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) recht, wenn er zunächst nüchtern feststellt, dass es in Ostdeutschland eine eigene Meinung zu dem Thema gibt. Der Zustand der deutsch-russischen Beziehungen kommt bei nahezu jedem seiner Bürgergespräche, mit denen er landauf, landab unterwegs ist, aufs Tapet. Und es sind dort vor allem ältere Menschen, die auf die Russland-Politik der Bundesregierung und des Westens fast ausschließlich mit Ablehnung und Unverständnis reagieren.

Eine ärgerliche und unzulässige Verallgemeinerung ist es jedoch, aus Kretschmers Satz, dass es in Ostdeutschland eine eigene Meinung dazu gibt, zu schließen, dass alle Ostdeutschen hierzu eine Einheitsmeinung verträten. Dem ist nicht so, schon gar nicht unter jüngeren Leuten. Die Ostdeutschen sind auch bei diesem Thema keine homogene Masse. Das zu glauben ist genauso falsch wie die immer wieder auftauchende Annahme, 40 Jahre DDR hätten eine ostdeutsche Identität geschaffen, oder die seit einiger Zeit vor allem publizistisch beförderte These, es gebe eine Art genuines Ostdeutschsein, dem man möglichst auch noch mit einer Ost-Quote zu besonderer Geltung verhelfen müsse.

Viele Ostdeutsche haben ein ziemlich ambivalentes Verhältnis zu Russland – wie im Übrigen auch zu den Vereinigten Staaten. Vor allem die Älteren im Osten haben „die Russen“ als Befreier und Besatzer kennengelernt. Über 40 Jahre waren eine halbe Million Sowjetsoldaten auf dem Gebiet der DDR stationiert, die obendrein auch für deren Unterbringung, Verpflegung und Gehalt aufkommen musste. Die DDR-Regierung war eine Marionette Moskaus und für die Bevölkerung die Mitgliedschaft in der DSF, der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, genauso obligatorisch wie in der Schule der Russischunterricht. Angesichts dieses Erlebens war es mit der Russland-Liebe zu DDR-Zeiten nicht weit her, anders als im Westen aber ist die Angst vor „dem Russen“ im Osten, der so lange mit ihnen in unmittelbarer Nachbarschaft lebte, nicht sonderlich ausgeprägt.

Dazu beigetragen haben freilich persönliche Begegnungen, am intensivsten bei jenen Ostdeutschen, die in der Sowjetunion studieren durften oder eine der begehrten Reisen in das Riesenreich ergattern konnten. Wer jemals in Russland oder den einstigen Sowjetrepubliken unterwegs war, wird bestätigen, wie freundlich, wissbegierig und herzlich die Menschen einen aufnehmen. Die Erlebnisse dürften denen der Westdeutschen ähneln, die in den Vereinigten Staaten zur Schule gingen, studierten oder Urlaub machten. Es sind diese Erfahrungen, die das Verhältnis zu einem Land und seinen Menschen prägen, sie sind gerade bei den älteren Deutschen in Ost und West zwangsläufig sehr verschieden, aber deshalb nicht falsch.

Mehr zum Thema 1/

Zu dieser gesunden Russophilie kommt jedoch eine vermeintliche Russland-Liebe im Osten, die vor allem ein Produkt der schwierigen Nachwendezeit ist. Die Sympathien für Wladimir Putin und sein Handeln entspringen vor allem einer inneren Auflehnung gegen einen schier übermächtigen Westen, der, so die wiederum vor allem bei den älteren Ost-Generationen verbreitete Ansicht, Ostdeutschland seine Regeln „aufgezwungen“ hat und seine Lebensweise jetzt noch weiter nach Osten exportieren will. Immer wieder zu hören ist dabei die falsche und von Michail Gorbatschow längst dementierte These, wonach die Nato ihm im Gegenzug für die Zustimmung zur deutschen Einheit versprochen habe, nicht nach Osten zu expandieren. Erschreckend ist, wie leichtfüßig die Verfechter solcher Thesen einfach über das Selbstbestimmungsrecht der Länder Osteuropas und den erklärten Willen der Mehrzahl ihrer Einwohner hinweggehen.

In Westdeutschland wiederum wird leider negiert, welche Folgen die Sanktionen für die Wirtschaft im Osten haben. Zwar ist das Export-Volumen Deutschlands nach Russland vergleichsweise gering, betrachtet man jedoch den Osten allein, sieht das schon ganz anders aus. Manch sächsischem Maschinenbauer, der seine Kontakte und Erfahrungen mit Russland reaktiviert hatte, ging durch die Sanktionen die Hälfte seines Umsatzes verloren. Eine solche Entwicklung trifft die vergleichsweise schwache Ost-Wirtschaft doppelt. Vor den Sanktionen wuchsen allein die Exporte Sachsens gen Moskau exponentiell. Die Frage, ob, wären die Folgen für den Westen ähnlich, das einfach so hingenommen würde, ist deshalb berechtigt.

Sehr hilfreich wäre in jedem Fall mehr Interesse für den östlichen Landesteil, mehr Wissen darüber, wie es hier aussieht und welche Erfahrungen die Menschen gemacht haben.