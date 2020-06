Neues Abschreckungskonzept : Die Nato kann früher mit Atomschlägen drohen

Bei der Nato ist britisches „Understatement“ angesagt. Wie beiläufig kündigte der Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag an, die Verteidigungsminister würden Entscheidungen zu „Abschreckung und Verteidigung“ treffen, „einschließlich unserer Antwort auf neue nuklearfähige Raketen aus Russland“. So geschah es, wie Stoltenberg nach einer Sitzung der sogenannten nuklearen Planungsgruppe am Mittwoch bestätigte: „Die Nato ändert sich, weil sich das Sicherheitsumfeld ändert.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Es klang wie Routine, tatsächlich war es jedoch ein Einschnitt. Von „substantiellen und bedeutsamen Schritten“ sprach ein Eingeweihter. Die Allianz habe sich auf einen „Rahmen für die Abschreckung“ geeinigt, wie es ihn seit den sechziger Jahren nicht mehr gegeben habe. Also seit der heißesten Zeit des Kalten Krieges und der nuklearen Konfrontation zwischen den Supermächten. Leider könne man aber nicht mehr verraten, denn die Pläne seien streng geheim.

Doch ergeben Gespräche mit Fachleuten und Diplomaten, zusammen mit den sparsamen öffentlichen Äußerungen, ein ungefähres Bild dessen, worum es geht. Die Nato zieht Konsequenzen aus der russischen Einsatzdoktrin für Nuklearwaffen. Die sieht schon seit 2010 vor, Atomwaffen nicht nur in großen Kriegen einzusetzen, sondern auch „in regionalen Kriegen oder sogar einem lokalen Krieg“, und zwar jeweils ausdrücklich auch dann, wenn der Gegner nur konventionelle (nicht-nukleare) Waffen einsetzt. „Eskalieren, um zu deeskalieren“, nennen russische Strategen dieses Konzept. Moskau beansprucht die Eskalationsdominanz, um schon bei der geringsten Konfrontation mit einem Gegner dessen Kosten ins Unermessliche zu treiben. Dem bleibt dann nichts anderes übrig, als in die Knie zu gehen. Das ist mit „deeskalieren“ gemeint.

Das russische Militär hat solche Szenarien mehrmals in seinen „Sapad“-Manövern im westlichen Militärbezirk simuliert. So wurde schon 2009 in Kaliningrad der Abwurf von Atombomben im Zusammenhang mit einer Landeoperation geübt, mutmaßlich war Polen das Ziel. 2013 stellten russische Langstreckenbomber einen Angriff auf die schwedische Insel Gotland nach. Und 2014, als Russland auf der Krim einfiel, beobachtete die Allianz, wie dieselben Bomber an den westlichen und südlichen Grenzen Russlands aufstiegen. Die Botschaft sollte nach Einschätzung der Nato lauten: ’Haltet Euch raus, wir sind jederzeit zu einem Nuklearschlag bereit’. Für die Allianz war es ein Schock, wenn auch ein heilsamer: Den Partnern wurde bewusst, dass sie sich wieder auf nukleare Abschreckung besinnen müssen.

Anfang 2016 beauftragten die Verteidigungsminister eine Revision der Nuklearstrategie. Zwei Jahre später beugten sich die Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen in Brüssel über ein als geheim eingestuftes Dokument. Es hielt erstmals fest, dass konventionelle Verteidigung und nukleare Abschreckung sich nicht mehr, wie bisher in der Nato üblich, strikt voneinander trennen ließen. Man müsse vielmehr beides gemeinsam bedenken, um der russischen Herausforderung gerecht zu werden.