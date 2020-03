Migration aus Afrika : „Eine Wiederholung von 2015 ist unausweichlich“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Mit Blick auf die Situation an der türkisch-europäischen Grenze sagt Achieng, dass solche „Horrorgeschichten nicht diejenigen in Afrika abschrecken, die ausweglos sind und deren Optionen begrenzt sind“. Achieng zufolge seien nicht wenige Menschen auf dem Kontinent „extrem verzweifelt“.

Dass sich durch die Abwanderung der Hochqualifizierten ein Problem für die afrikanischen Länder ergebe, sieht Achieng nicht. Die Gefahr des „Braindrain“ bestehe nicht, weil viele Menschen ohnehin keine wirtschaftliche Perspektive in ihren Heimatländern hätten. Selbst Länder wie Äthiopien, das in Afrika das schnellste Wirtschaftswachstum verzeichnet, könne so viele Menschen im Arbeitsmarkt nicht aufnehmen. „Wichtiger wäre, in den Heimatländern attraktive Bedingungen zu schaffen, damit sie zuhause bleiben.“

Flucht vor den Folgen des Klimawandels

Als Bedrohung bewertet Achieng die Folgen des Klimawandels. „Wir sehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels real sind.“ Migranten flüchteten wegen einer „Vielzahl an Gründen“, der Klimawandel sei der gravierendste. Vor allem die sozialen Konflikte in der Sahelzone, die sich durch den Klimawandel nach Süden verschiebt und viele Menschen wie Bauern und Viehhirten die Lebensgrundlage nimmt, hätten in den vergangenen Jahren zugenommen.

Die Migrationsexpertin betont, dass 85 Prozent der afrikanischen Migranten innerhalb des Kontinents migrierten und nur 15 Prozent nach Europa. Sie suchten ihr Zielland mehrheitlich danach aus, wo es Netzwerke von Migranten gebe oder Verwandte und Freunde lebten.