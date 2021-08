Machtübernahme der Taliban : Ein fatales Gerücht und der Fall Afghanistans

Amerikanische Truppen können und sollen nicht in einem Krieg kämpfen und sterben, den die afghanischen Streitkräfte nicht willens sind, selbst zu führen.“ So hat Präsident Biden nach dem Fall Kabuls seinen Bürgern erklärt, warum seine Entscheidung zum Rückzug richtig gewesen sei, trotz des Sieges der Taliban. Darin liegt ein schwerer Vorwurf an die Afghanen, deren Streitkräfte die USA und die NATO in zwei Jahrzehnten aufgebaut haben: Als es ernst wurde, waren sie zu feige zu kämpfen.

Dagegen hat Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, in dieser Woche die Soldaten in Schutz genommen und mit dem Finger auf die politische Führung in Kabul gezeigt – die frühere Führung, muss man jetzt sagen. Die habe sich den Taliban nicht entgegengestellt, und „dieses Versagen der afghanischen Führung hat zu der Tragödie geführt, deren Zeuge wir heute werden“.

Warum haben die Afghanen nicht gekämpft? Warum fielen fast alle Provinzhauptstädte und Kabul in nur zehn Tagen an die Islamisten? Als Biden den Abzug beschloss, hielten die amerikanischen Geheimdienste so ein Szenario frühestens im Herbst nächsten Jahres für wahrscheinlich. Wir haben mit einem afghanischen Truppenführer und mit NATO-Kommandeuren gesprochen, die alle in Afghanistan im Einsatz waren und selbst Verantwortung für die Ausbildung der Streitkräfte trugen. Können sie erklären, was da schiefgelaufen ist?

Bis Samstagnachmittag sei alles normal gewesen

Der afghanische Kompaniechef einer Einheit im Süden schildert, wie er den Zusammenbruch der Armee erlebt hat. Bis zum Nachmittag des vergangenen Samstags sei alles ganz normal gewesen. Die Taliban hätten in den vergangenen zwei Jahren immer wieder vergeblich versucht, seinen Distrikt zu erobern. Am Nachmittag sei er dann informiert worden, dass die Nachbarprovinz in die Hände der Taliban gefallen sei.

„Ich kontaktierte sofort das Korpskommando, um Anweisungen zu erhalten. Mir wurde befohlen, nicht zu kämpfen, meine Männer von allen Checkpoints abzuziehen und sie im Feldlager im Zentrum des Distrikts zu versammeln. Ich bestand darauf, dass wir bereit seien zu kämpfen und in der Lage seien, die Taliban zurückzuschlagen. Aber mir wurde gesagt, das entspreche nicht dem Befehl.“ Im Feldlager seien dann auch andere Einheiten gewesen, unter anderem eine Spezialeinheit des Geheimdienstes NDS, die sehr gut ausgerüstet und ausgebildet sei.

Zunächst habe er einen Anruf seiner Frau erhalten, die angesichts der Lage zutiefst besorgt gewesen sei. Das Telefonat habe er beenden müssen, als ihm mitgeteilt worden sei, dass ein Taliban-Kommandant am Tor des Feldlagers ihn sprechen wolle. „Er sagte mir in höflichem Ton, sie hätten die Provinzhauptstadt eingenommen, und wir sollten uns ergeben.“ Der Kompaniechef sagt, er habe sich Bedenkzeit erbeten und seinen Kommandeur kontaktiert. „Das Korpskommando bestätigte, dass der Provinzgouverneur sein Büro bereits dem Schattengouverneur der Taliban übergeben habe.“ Daraufhin hätten alle Soldaten in Humvees das Feldlager verlassen. Die Taliban vor dem Tor seien klar in der Minderheit gewesen und hätten sie ziehen lassen.