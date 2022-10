Schwedendemokraten : Die Macht der Rechtspopulisten

Obwohl sie nicht in der Regierung sind, bestimmen die Rechtspopulisten die Politik in Schweden erheblich mit – vor allem in der Migrations- und Asylpolitik.

Jimmie Akesson, der Vorsitzende der Schwedendemokraten, am 14. Oktober 2022 in Stockholm Bild: EPA

Die schwedischen Rechtspopulisten müssen in diesen Tagen des Triumphs auch Rückschläge hinnehmen. So wurde gerade bekannt, dass die Schwedendemokraten ausgerechnet in der Heimat des Vorsitzenden Jimmie Åkesson die Macht verloren haben. Dabei stand Sölvesborg an der Südküste eigentlich für den Aufstieg der Partei an die Spitze. Nach der Wahl 2018 übernahm die damalige Partnerin von Åkesson für die Schwedendemokraten das erste Mal die Führung einer Ge­meinde im Land. Das war ein kleiner Dammbruch.

Bei der Wahl in diesem September erreichte die Partei mit fast 40 Prozent in Sölvesborg zwar ein Re­kordergebnis, verlor aber doch die Macht im Rathaus. Am Freitag wurde bekannt, dass die bürgerlichen Moderaten sich an­dere Partner gesucht haben, und so müssen die Rechtspopulisten zumindest in der Provinz wieder in die Opposition.