Missionare gekidnappt : Warum Haiti das Land mit den meisten Entführungen ist

Aktualisiert am

Haitianer demonstrieren Ende Dezember 2020, am Internationalen Tag der Menschenrechte, in Port-au-Prince und fordern ihr Recht auf Leben angesichts einer Zunahme von Entführungen durch Banden. Bild: AFP

Nirgendwo werden so viele Menschen entführt wie in Haiti – die Gangs haben es mittlerweile auf ganze Gruppen abgesehen. Sie sind so mächtig, dass Bandenführer Jimmy „Barbecue“ Chérizier sogar den Premierminister düpiert.