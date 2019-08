Hongkong in Aufruhr : Legende von den fremdgesteuerten Protesten

Tausende gegen Polizeigewalt: Junge Demonstranten am Montag in der Ankunftshalle des Flughafens Hongkong Bild: dpa

William Jones ist nicht nur ein gern gesehener Talkshowgast im chinesischen Staatsfernsehen. Er ist auch Washingtoner Bürochef der amerikanischen Zeitschrift „Executive Intelligence Review“, die vor allem dafür bekannt ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Zu ihren berühmtesten Thesen gehört jene, dass Queen Elizabeth II der Kopf eines internationalen Drogenschmuggler-Kartells sei. Eine andere lautet, Prinzessin Diana sei Opfer eines Mordkomplotts geworden. Auch Kreml-Propaganda greift das Blatt gern auf. Am Montag stellte sich William Jones als Kolumnist in den Dienst der chinesischen Sache. In einem Gastkommentar für die Website des Staatsfernsehens erklärte er dem geneigten Englischsprachigen Publikum, dass niemand anderes als Amerika die verborgene Hand hinter den Protesten in Hongkong sei.

Angesichts der wachsenden ökonomischen Stärke Chinas machten „amerikanische politische Eliten Überstunden, um eine strategische Flanke zu finden“, an der sie China angreifen könnten, schrieb Jones. Eine dieser Flanken sei Hongkong, weil die Stadt als Finanzplatz wichtig für die Finanzierung der neuen Seidenstraße sei. Als „Beleg“ führte Jones unter anderem an, dass die amerikanische Stiftung National Endowment of Democracy (NED) pro-demokratische Kräfte in Hongkong finanziell unterstütze, was freilich für eine politische Stiftung, die sich der Förderung demokratischer Werte verschrieben hat, nicht ungewöhnlich ist. Unter Verschwörungstheoretikern ist es allerdings seit langem üblich, die NED als verlängerten Arm der CIA zu verunglimpfen.

Jones’ Gastbeitrag ist Teil einer systematischen Kampagne Chinas, die Demonstranten in Hongkong als fremdgesteuert und fremdfinanziert zu diskreditieren. In diese Strategie passt auch der Umgang mit der amerikanischen Diplomatin Julie Eadeh, die sich vergangene Woche mit dem Demokratieaktivisten Joshua Wong getroffen hatte. Pro-Pekinger Medien wie die Zeitung „Ta Kung Pao“ veröffentlichten daraufhin nicht nur Fotos des Treffens, sondern auch persönliche Details wie die Namen der Kinder der Diplomatin. Das State Department sprach von „unverantwortlichen bis gefährlichen“ Berichten. „Die chinesischen Behörden wissen ganz genau, dass unsere akkreditierten konsularischen Mitarbeiter nur ihre Arbeit tun, so wie Diplomaten aus jedem anderen Land“, äußerte die Sprecherin des Außenministeriums in Washington auf Twitter.

Verbreitung von Falschnachrichten

Ähnlich war es zuvor schon weniger geschützten Ausländern in Hongkong ergangen. Ein pro-Pekinger Abgeordneter und die Zeitung „Ta Kung Pao“ verbreiteten Bilder und Videos, die den Eindruck vermittelten, die Ausländer seien Agenten, die die Aktionen der Hongkonger Aktivisten per Mobiltelefon steuerten. Darunter war ein Mitarbeiter der „New York Times“ und ein Wissenschaftler, der nun um die Sicherheit seiner Familie fürchtet. Wer es wagt, an dieser Darstellung Zweifel zu äußern, wie der Politikwissenschaftler Zhu Feng von der Nanjing-Universität, wird von den Parteimedien im Internet als „Verräter“ denunziert.