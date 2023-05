Korruption in der Ukraine : Kampf an der inneren Front

„Der Krieg ernährt den Krieg“, heißt es seit der Antike. Die Maschinerie aus Politikern, Bürokraten und Soldaten will gefüttert sein, und auch in der Ukraine sind manche in Versuchung, noch einen Schlag extra zu nehmen. Zum Beispiel bestimmte Unternehmer. Während die Kanonen donnern, kämpfen sie für das, was sie für ihren Anteil halten.

So auch der Milliardär Kostjantyn Schewago. Begonnen hatte er in den Neunzigerjahren im Finanzsektor. Damals, als nach dem Zusammenbruch der sowjetischen Planwirtschaft alles am Boden lag, konnte man mit den richtigen Verbindungen schnell zu Geld kommen. Später ließ sich Schewago – das war damals Standard für die Superreichen – ins Parlament wählen; die Immunität als Abgeordneter schützte vor Strafverfolgung. Bald wurde der heute 49 Jahre alte Mann zu den fünf reichsten Bürgern der Ukraine gezählt. Er besitzt eine große Yacht und verbringt einen Teil seiner Zeit in Courchevel. Der französische Wintersportort geriet vor Jahren in die Schlagzeilen, weil dort russische Oligarchen Sexpartys mit Scharen junger Frauen veranstalteten.