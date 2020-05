Norwegen und Dänemark : Die Grenzen bleiben zu

Während Schweden mit seinem weniger auf Verbote und Schließungen setzenden Ansatz im Kampf gegen das Coronavirus international Aufmerksamkeit erregt hat, hatten Dänemark und Norwegen schnell und strikt reagiert und ihre Länder heruntergefahren, bislang mit Erfolg: Die Infektionszahlen sinken, und die Todeszahlen sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl viel geringer als in Schweden. Auch deswegen sind sowohl Dänemark als auch Norwegen nun auf einen ebenso schnellen und konsequenten Weg der Öffnung eingeschwenkt. Nur eines bleibt zunächst in beiden Ländern geschlossen: die Grenzen. Ob sie noch rechtzeitig zum Sommerurlaub für Touristen aus dem Ausland geöffnet werden, ist unklar.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



In Dänemark hatte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen die erste Phase der Öffnungen bereits Mitte April eingeleitet und Kitas und Schulen für die jüngeren Klassen geöffnet. Am Donnerstagabend präsentierte sie nach langen Verhandlungen mit den anderen Parteien im Parlament nun einen ambitionierten Plan für die weitere Öffnung des Landes. Zunächst dürfen von Montag an alle Geschäfte wieder öffnen, auch die Einkaufszentren. Die Profivereine im Sport dürfen ohne Zuschauer ihren Spielbetrieb wiederaufnehmen. Vom 18. Mai an dürfen Cafés und Restaurants öffnen und auch die älteren Jahrgänge wieder in die Schule gehen. Vom 8. Juni an sollen dann Museen, Theater und Kinos wieder öffnen dürfen, ebenso Zoos.

Auch Rückschritte sind möglich

In dem beschlossenen Papier wird dänischen Medienberichten zufolge aber auch festgehalten, dass die Parteien sich dessen bewusst seien, dass eine weitere Öffnung auch zu steigenden Infektionszahlen führen könne. Bevor Anfang Juni weitere Schritte gemacht werden, soll deswegen eine Gruppe von Fachleuten einen Bericht zum Infektionsgeschehen vorlegen. Sollte dieser negativ ausfallen, können nicht nur weitere Schritte unterbleiben, sondern auch bereits erfolgte Öffnungen wieder zurückgenommen werden. Frederiksen hatte vor Beginn der Verhandlungen geäußert, die Dänen hätten Distanz gehalten und die Hygieneregeln befolgt. Dank der gemeinsamen Anstrengungen gebe es Spielraum, um das Land wieder zu öffnen. Am Freitag äußerte die Ministerpräsidentin auf ihrer Facebook-Seite, es hänge weiterhin alles davon ab, ob man die Infektionen unter Kontrolle halte.

Mehr zum Thema 1/

Weitaus unklarer ist jedoch geregelt, wie es mit der geschlossenen Grenze weitergeht. Vor allem Schleswig-Holstein dringt auf eine Öffnung. Auch in der dänischen Debatte hatten die Parteien mit Blick auf die Urlaubssaison klare Aussagen zur Grenzschließung gefordert. Frederiksen und ihre Sozialdemokraten ließen sich jedoch nicht festlegen. Der dänische Justizminister hatte klargemacht, dass die Grenze für Touristen zunächst geschlossen bleibt. Frederiksen äußerte, man habe das Thema im Blick, es habe aber keine Top-Priorität. Bis zum 1. Juni soll nun eine Entscheidung fallen.

„Unsere Strategie hat funktioniert“

Ähnlich hält es auch Norwegen. Auch in Oslo stellte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Donnerstagabend die nächsten Schritte vor, und auch hier spielte eine Öffnung der Grenzen eine untergeordnete Rolle: Es ist völlig unklar, wann sie wieder für Touristen geöffnet werden. Kurz nach Dänemark hatte auch Norwegen seine Kitas wieder für die jüngeren Jahrgänge geöffnet; von nächster Woche an sollen nun die älteren Jahrgänge wieder in die Schule dürfen. Privat dürfen sich wieder bis zu 20 Menschen treffen, wenn sie mindestens einen Meter Abstand halten können, bei öffentlichen Veranstaltungen bis zu 50. Anfang Juni dürfen dann auch Vergnügungsparks wieder öffnen.

Bis Mitte Juni sollen dann viele große Einschränkungen wegen Corona wiederaufgehoben sein. Solberg äußerte: „Es zeigt sich, dass unsere Strategie funktioniert hat.“ Trotzdem müsse man noch für eine lange Zeit weiter Abstand voneinander halten. In Norwegen mit seinen 5,3 Millionen Einwohnern gibt es bislang 8034 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus und 218 Tote. In Dänemark sind es bei 5,8 Millionen Einwohnern 10.218 Infizierte und 522 Tote. Schweden hat mit seinen 10,2 Millionen Einwohnern am Freitag 25.265 Infektionen und 3175 Tote gemeldet.