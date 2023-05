Ein Schusswaffenangriff auf einen Hilfskonvoi der südostasiatischen Staaten in Myanmar hat der Region noch einmal vor Augen geführt, wie instabil die Lage in dem Land mit 54 Millionen Einwohnern ist. Anfang der Woche hatten Unbekannte in der Nähe des Orts Hsi Hseng einen Autokorso unter Beschuss genommen. Die Kolonne war auf dem Weg in ein Lager mit Binnenvertriebenen, als sie von den Angreifern ins Visier genommen wurde. In den Fahrzeugen saßen Diplomaten und Funktionäre aus Singapur und Indonesien sowie des südostasiatischen Staatenverbands ASEAN. Zu Schaden kam niemand, die Fahrzeuge waren umgehend nach Taunggyi, in die Hauptstadt des Bundesstaats Shan, zurückgekehrt. Bilder zeigten später ein Einschussloch in der Karosserie eines Autos.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Das Militärregime beschuldigte „Terroristen“ des Angriffs, ohne jedoch nähere Angaben zu machen. Zwei verschiedene bewaffnete Gruppierungen bezichtigten sich gegenseitig, hinter der Attacke zu stecken, die in Rebellengebieten formierte Gegenregierung (NUG) wies jede Verantwortung zurück. So unklar die Hintergründe auch sind, zeigt sich an der Attacke doch, dass das Land auch mehr als zwei Jahre nach dem Militärputsch im Februar 2021 nicht zur Ruhe kommt. Der Schrecken in Myanmar wird deshalb auch den Gipfel der südostasiatischen Staaten überschatten, der am Mittwoch und Donnerstag in dem beschaulichen Fischerort Labuan Bajo auf der indonesischen Insel Flores stattfindet.