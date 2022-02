Aktualisiert am

Corona-Pandemie in Australien

Corona-Pandemie in Australien :

Corona-Pandemie in Australien : Die Festung ist wieder offen

In der Pandemie schottete Australien sich ab wie kaum eine andere Demokratie. Jetzt dürfen Ausländer wieder einreisen – und das Land hofft auf einen Neuanfang.

Februar 2022: Passagiere am Flughafen von Brisbane begrüßen sich nach einer langen Zeit der Abschottung. Bild: EPA

In dem Moment, in dem die Anspannung der vergangenen Monate von ihr abfiel, waren zahlreiche Fernsehkameras auf Jody Tuchin gerichtet. Die Australierin war zum Flughafen von Sydney gekommen, um ihren besten Freund abzuholen. Er war am Morgen um 6.20 Uhr aus Los Angeles eingetroffen und damit einer der ersten Reisenden, die nach der Wiederöffnung der Grenzen für Ausländer nach Australien gekommen waren. Die Bilder, auf denen sich die beiden um den Hals fielen, gingen um die Welt. „Ich bin absolut begeistert, dass er jetzt hier ist“, berichtet Jody Tuchin der F.A.S. „Wir haben uns seit Oktober 2018 nicht mehr gesehen. Wir freuen uns, jetzt einiges nachholen zu können“, sagt die Australierin. Sie hatte vier Mal ihre Hochzeit verschoben, weil der beste Freund nicht dabei sein konnte. Nun kam er gerade noch rechtzeitig; nur drei Tage vor der Feier.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Die Szenen des Wiedersehens, die sich in der vergangenen Woche an den Flughäfen von Sydney, Melbourne und Brisbane abgespielt haben, waren das Zeichen dafür, dass Australien wieder offen ist. Jedenfalls für jeden, der mindestens zwei Mal mit einem anerkannten Vakzin geimpft ist. Mit landestypischer Gastfreundschaft empfingen Reiseunternehmen die Passagiere mit Känguru-Maskottchen, Stoff-Koalas und salzigem Vegemite-Brotaufstrich. Am Flughafen von Sydney sorgte ein offener VW-Bus mit einem aufgepflanzten DJ-Pult für Beschallung. „Welcome back“ stand auf den Bustüren. Die Regierung von Premierminister Scott Morrison möchte vor allem zahlungskräftige Urlauber nach Australien locken. Um der Tourismusbranche wieder auf die Beine zu helfen, begleitet die Regierung die Öffnung der Grenzen mit einer Millionen Dollar teuren internationalen Werbekampagne.