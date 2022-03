Korruption in Bulgarien : Warum musste Borissow für eine Nacht hinter Gitter?

Bulgarien rätselt über eine seltsame Festnahme. Bojko Borissow war von 2005 bis 2009 Bürgermeister Sofias und danach mit kurzen Unterbrechungen bis 2021 Ministerpräsident des Balkanstaates. Er galt lange als unantastbar, die vielen Korruptionsaffären in dem 2007 der EU beigetretenen Staat schienen ihm nichts anhaben zu können – bis zum vergangenen Donnerstag. Da wurde Borissow, der nach eigenen Angaben gerade mit seiner Familie beim Abendessen saß, in Sofia festgenommen. Auch sein einstiger Finanzminister sowie seine Sprecherin wurden in Gewahrsam genommen. Bulgariens Innenministerium, das die Festnahmen veranlasst hatte, gab in einer später eilends zurückgezogenen Mitteilung an, die Aktion stehe im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Veruntreuung von EU-Mitteln.

Mit Blick auf den Zeitpunkt schien diese Begründung folgerichtig. Denn am Mittwoch und Donnerstag hatte sich Laura Kövesi, die Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft zur Ahndung des Missbrauchs von EU-Geld, zu Gesprächen in Sofia aufgehalten. Kövesi ist als resolute Chefin der nationalen Antikorruptionsbehörde Rumäniens europaweit bekannt geworden. Sie war auf Einladung des bulgarischen Ministerpräsidenten Kyrill Petkow, der den Kampf gegen Korruption zur Priorität erklärt hat, nach Sofia gereist.