Sechstes Sanktionspaket : Die EU nabelt sich von Russland ab

Mit dem Entwurf für das mittlerweile sechste Sanktionspaket gegen Russland, der nun in Brüssel vorliegt, greift die EU erstmals Putins wichtigste Einnahmequelle an. Für den russischen Staatshaushalt hat der Ölexport eine größere Bedeutung als das Gas, über das in Deutschland so viel gestritten wird.

Schon die vorherigen Sanktionspakete waren große Kaliber, unter denen die russische Wirtschaft leiden wird. Aber mit diesem Schritt beginnt Europa mit der Kappung der wichtigsten ökonomischen Bindungen zu Russland. Geopolitisch läuft das immer mehr auf eine Isolierung des Landes hinaus, es entsteht ein neuer Eiserner Vorhang.