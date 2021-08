Ringen der EU-Innenminister : Welche Verantwortung hat Europa für Afghanen?

Die EU-Staaten kündigen in einer gemeinsamen Erklärung an, afghanische Ortskräfte und deren Angehörige aufzunehmen. Luxemburg geht das nicht weit genug. Österreich pocht auf diese Beschränkung. Und Horst Seehofer?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Diensttag vor dem EU-Innenminister-Treffen in Brüssel Bild: AFP

Tagelang hatten die EU-Staaten um eine gemeinsame Erklärung zu den Folgen des Afghanistan-Debakels für Migration und Sicherheit in Europa gerungen. Dreimal war der erste Entwurf seit Donnerstag überarbeitet worden, bis am Montagabend ein gemeinsamer und ausbalancierter Text stand – gerade rechtzeitig vor dem eilends einberufenen Treffen der EU-Innenminister. Doch als die am Dienstag in Brüssel eintrafen, brachen die Konflikte sofort wieder auf: an der heiklen Frage, wie weit der Kreis der Schutzbedürftigen zu ziehen ist.

Diesmal war es Jean Asselborn aus Luxemburg, der sich querstellte, der dienstälteste Außenminister der Union und der einzige, der zugleich Innenminister ist. Zum ersten Mal in 17 Jahren sei er mit einer Erklärung nicht einverstanden, sagte er. Was er vermisste, war eine klare Verpflichtung der Europäischen Union, nicht nur afghanischen Ortskräften zu helfen, sondern auch Richtern, Journalisten und anderen, die nach der Machtergreifung der Taliban in Lebensgefahr schwebten.

Dieser Punkt kam in der vorbereiteten Erklärung nicht vor. Asselborn machte dafür die slowenische Ratspräsidentschaft verantwortlich, die den Text formuliert und ausgehandelt hatte – und Österreich. „Ich kritisiere die Einstellung von dem österreichischen Kanzler, dass nur keine Flüchtlinge nach Europa kommen. Das ist in diesen Moment genau das Falsche, was die EU zu tun hat“, wetterte der Luxemburger. Man müsse den bedrohten Menschen vielmehr „Hoffnung geben“.

Anreize für illegale Migration sollen vermieden werden

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer hielt dagegen: „Das Wichtigste ist jetzt, die richtige Botschaft an die Region zu schicken: Bleibt dort und wir werden die Region unterstützen, um den Menschen zu helfen.“ Zur Verstärkung trat er mit seinen Kollegen aus der Tschechischen Republik und Dänemark vor die Kameras. Man dürfe nicht die Fehler von 2015 wiederholen, sekundierte Mattias Tesfaye, dänischer Sozialdemokrat mit äthiopischem Migrationshintergrund. „Grenzen sind wichtig. Wir können nicht europäische Länder kritisieren, die die EU-Außengrenze sichern, wie wir es 2015 getan haben.“

Alle drei waren mit dem Zungenschlag der Erklärung zufrieden. Dort stand als zentrale Botschaft: „Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind entschlossen, gemeinsam zu handeln und die Wiederholung unkontrollierter, großer illegaler Migrationsbewegungen zu verhindern, denen wir in der Vergangenheit ausgesetzt waren. Anreize für illegale Migration sollten vermieden werden.“

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer, der schon lange nicht mehr in Brüssel war, konnte mit dem Text gut leben, obwohl er sich inhaltlich in der Mitte positionierte. Deutschland sei grundsätzlich bereit, Aufnahmeprogramme für „besonders geschundene Personen“ zu vereinbaren, sagte der CSU-Politiker. Er halte es aber nicht für klug, jetzt über Zahlen zu reden, „weil die immer auch einen Pull-Effekt erzeugen, und das wollen wir nicht.“ Luxemburg, das immer nur geringe Zahlen von Menschen aufnehme, solle mehr Rücksicht auf die großen Aufnahmeländer nehmen, mahnte Seehofer.

Eine neue Gruppe Betroffener

Auch er sah die Hauptaufgabe der EU jetzt darin, die Nachbarländer Afghanistans zu unterstützen, damit Geflüchtete dort versorgt werden können. „Wenn wir es richtig und schnell machen, dann werden wir keine Wiederholung des Jahres 2015 erleben.“Die EU-Kommission hatte vor der Sitzung darauf gedrängt, dass die Mitgliedstaaten konkrete Zusagen für die Wiederansiedlung von schutzbedürftigen Afghanen machen. Anfang Juli hatte es dazu bereits eine Konferenz gegeben, im September sollen die EU-Staaten dem UNHCR zusammen 30.000 Plätze zusagen, allerdings nicht nur für Afghanistan, sondern auch für andere Länder.

Innenkommissarin Ylva Johansson kündigte an, sie bereite eine neue Konferenz dazu vor, die besonders Afghanen in den Blick nehmen werde. Dann wird es auch um Zahlen gehen. Daraufhin stimmte auch Asselborn der Erklärung zu.

Momentan leidet die Debatte dazu freilich an einer begrifflichen Unschärfe. Mit Wiederansiedlung, englisch Resettlement, sind per Definition Umsiedlungen aus Drittländern gemeint. Das beträfe also Afghanen, die schon in Iran, Pakistan oder der Türkei leben, dort aber nicht versorgt werden können. Dagegen sprach Johansson – wie andere auch – am Dienstag im selben Atemzug von der Wiederansiedlung von Menschen, die in Afghanistan unmittelbar bedroht seien. Das ist eine andere Gruppe, um die sich das UNHCR bisher nicht gekümmert hat.

Vorbild Großbritannien und Kanada

Oft werden das Vereinigte Königreich und Kanada als Vorbild genannt, die jeweils ein Kontingent von 20.000 schutzbedürftigen Afghanen bei sich aufnehmen wollen. Doch bezieht sich das keineswegs nur auf jene, die schon in Nachbarländern sind; auch Tausende, die seit dem Fall Kabuls gerettet wurden, werden darauf angerechnet. In der EU hat kein Mitgliedstaat eine Quote für sich genannt. Allerdings wurde der Kreis der Ausgeflogenen unterschiedlich weit gefasst. Darunter waren nicht nur Ortskräfte, sondern auch aus anderen Gründen schutzbedürftige Afghanen.Teilweise fehlt ein Überblick dazu.

„Europa hat die meisten Ortskräfte der EU-Missionen im Stich gelassen“, kritisiert der grüne Europa-Abgeordnete Sven Giegold gegenüber der F.A.Z. Die EU-Kommission und nationale Regierungen hätten so lange über Zuständigkeiten gestritten, bis die Truppen abgezogen seien. Tatsächlich hatte die EU das Personal ihrer Mission in Kabul in Sicherheit gebracht, insgesamt 400 Personen, darunter afghanische Mitarbeiter und deren Familien.

Die meisten EU-Staaten sagten dafür Aufnahmeplätze zu. Dagegen blieben Tausende afghanische Mitarbeiter und Projektpartner in der Not- und Entwicklungshilfe zurück. Als oberste Personalchefin habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine „persönliche Schutzverantwortung“, sagt der Grüne „Sie muss die Aufnahme aller Ortskräfte durch die EU-Mitgliedstaaten zur Chefinnensache machen.“