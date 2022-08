Debatte über Militäreinsatz : Soll die EU ukrainische Soldaten ausbilden?

Die Europäische Union könnte eine stärkere Rolle bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten übernehmen. Alle Mitgliedstaaten hätten zugestimmt, „die notwendige Arbeit zu starten, um die Parameter eines militärischen Unterstützungseinsatzes für die Ukraine zu definieren“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen der Verteidigungsminister in Prag. Es sei dazu aber noch keine Entscheidung gefallen, schob er gleich hinterher. Dies und die gewundene Formulierung zeigten: Das Thema ist heikel.

„Es ist klar, dass es eine stärkere Koordinierung der Maßnahmen der Ausbildung, aber auch der Unterstützung allgemein braucht“, sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, vor der Sitzung. Sie vertrat die Ministerin und SPD-Parteikollegin Christine Lambrecht, die es vorzog, an der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg teilzunehmen. Brüssel soll demnach erstmal nur die Anstrengungen der Mitgliedstaaten koordinieren, von denen mehrere schon seit Monaten ukrainische Soldaten an Waffensystemen ausbilden, die sie dem Land zur Verfügung stellen. Auch Deutschland hat das getan, für die Panzerhaubitze 2000, den Flugabwehr-Panzer Gepard und den Mehrfachraketenwerfer MARS II.

Der Außenbeauftragte verweist auf Kiews Bedürfnisse

Borrells Pläne gehen aber deutlich darüber hinaus. Der Außenbeauftragte will eine eigene Mission aufsetzen, unter EU-Flagge. Dies solle „komplementär“ zu nationalen Anstrengungen erfolgen, so dass sich diese „wechselseitig verstärken“, schrieb er in einem Diskussionspapier, das den Mitgliedstaaten Mitte August zuging. Der Spanier berief sich darin auf spezifischen Ausbildungsbedarf, den die Ukrainer angemeldet hätten: für Sanitätskräfte, Kampfmittelbeseitiger und Scharfschützen. „Eine oder mehrere“ dieser Aufgaben könnten von einer EU-Mission unterstützt werden, so Borrell.

Auf Nachfrage verteidigte er dieses Konzept am Dienstag. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow habe, zugeschaltet aus Kiew die kurz-, mittel- und langfristigen Bedürfnisse seines Landes skizziert. „Ich bin sicher, dass wir dem besser nachkommen können, indem wir die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten zusammenlegen und die besonderen Fähigkeiten jedes einzelnen identifizieren“, sagte Borrell. Schon vor der Sitzung hatte er den Einwand zurückgewiesen, dass ein solcher Einsatz den Konflikt mit Russland weiter eskalieren würde. „Wie können wir militärische Ausrüstung stellen, nicht aber militärische Ausbildung? Was ist der Unterschied zwischen beidem?“, sagte er. Natürlich werde Russland darüber „nicht glücklich“ sein, aber das gelte ja auch für die Waffenlieferungen an Kiew, welche die EU bisher mit 2,5 Milliarden Euro aus ihrer Friedensfazilität unterstützt hat, einem Sonderposten neben dem regulären Budget.

Als Borrell im vergangenen Jahr einen ersten Vorstoß für eine EU-Ausbildungsmission für die Ukraine unternommen hatte, war das noch bei mehreren Staaten auf Ablehnung gestoßen, an der Spitze stand dabei Deutschland. Es bestand die Sorge, dass das schwierige Verhältnis zu Russland dadurch weiter belastet würde. Frankreich war dagegen für eine solche Mission, ebenso wie die Balten, Polen und Schweden.