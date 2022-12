H2Med statt Midcat : Der erste Wasserstoff-Korridor der EU

Aktualisiert am

Zu Beginn des Gipfeltreffens der EU-Mittelmeeranrainer in Alicante haben sich Spanien, Frankreich, Portugal und die EU-Kommission am Freitag in Alicante angekündigt, dass die neue Pipeline im Jahr 2030 ihren Betrieb aufnehmen wird. Anstelle der von Spanien und Deutschland favorisierten Midcat-Leitung über die Pyrenäen wird H2Med auf dem Boden des Mittelmeers verlaufen und erst später fertig sein.

Das von Paris durchgesetzte Projekt wird für „grünen“ Wasserstoff gebaut, der mit erneuerbaren Energieträgern produziert wird. Zehn Prozent des europäischen Bedarfs sollen laut der gemeinsamen Erklärung der Regierungschefs durch die neue Pipeline fließen.

Die etwa 450 Kilometer lange Leitung unter dem Mittelmeer, die in eine Tiefe von bis zu 2600 Meter erreichen wird, bringt den Energieträger von der Iberischen Halbinsel nach Frankreich. Das ist aber nicht die einzige technische Herausforderung. Denn von Marseille aus gibt es noch keine Pipelines, die den Wasserstoff, der helfen soll, russisches Erdgas zu ersetzen, bis nach Deutschland transportieren können.

Laut den am Freitag in Alicante vorgestellten Schätzungen könnte der Bau von H2Med, der Mitte 2025 beginnen könnte, bis 2,5 Milliarden Euro kosten. Die Partnerländer Spanien, Frankreich und Portugal wollen dafür in der nächsten Woche bei der EU-Kommission beantragen, das Vorhaben zu einem Projekt von gemeinsamen Interesse zu erklären.

Deutschland und Spanien hatten auf Lieferung von Erdgas gehofft

Das könnte eine EU-Finanzierung von bis zu 50 Prozent bringen. Bedingung dafür ist, dass die Leitung für den Transport von grünem Wasserstoff gebaut wird und nicht mehr für fossiles Erdgas. Dafür hatte sich auch der französische Präsident Emanuel Macron eingesetzt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte in Alicante an, dass die EU „Teil dieser Erfolgsgeschichte“ sein werde.

In Deutschland und Spanien hatte man gehofft, dass über Midcat oder die neue Leitung zunächst Erdgas fließen kann, das mit LNG-Tankern in den Terminals in Spanien und Portugal geliefert werden könnte. Um grünen Wasserstoff aus Portugal nach Spanien zu leiten (und dann weiter nach Frankreich), wird zudem eine zweite, gut 250 Kilometer lange Pipeline von Celorico nach Zamora errichtet. Die Kosten werden auf rund 350 Millionen Euro geschätzt.

Mit H2Med entstehe der erste große Wasserstoff-Korridor der EU, der deren Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit stärke, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Spanien sei bereits führend bei der Entwicklung erneuerbarer Energien und werde auch beim grünen Wasserstoff eine Vorreiterrolle spielen. Sánchez war am Freitag Gastgeber des Gipfeltreffens der neuen EU-Mittelmeeranrainer, dass sich vor allem mit Energiefragen befasste.