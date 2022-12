EU-ASEAN-Gipfel in Brüssel : Die Renaissance der Geopolitik

Die Mitgliedsländer der EU und des südostasiatischen Staatenverbands (ASEAN) kommen an diesem Mittwoch zu ihrem ersten gemeinsamen Gipfel in Brüssel zusammen. Das Treffen findet in einer Zeit statt, in der die Geopolitik eine Renaissance erlebt. So ist in Europa in Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine die Frage von Krieg und Frieden wieder in das Zentrum der Politik gerückt. In Asien hingegen rüstet China kräftig auf und erhöht den Druck auf seine Nachbarländer.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Zudem weckt der Wettstreit der Weltmächte USA und China Befürchtungen vor den Spannungen einer neuen Bipolarität und einem kalten Krieg. Für beide Staatengemeinschaften erscheint eine stärkere Annäherung an den jeweiligen „natürlichen Partner“ daher folgerichtig. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach bereits im November beim ASEAN-Gipfeltreffen in Kambodscha von einem „historischen Ereignis“.