Über Niger läuft das Drehkreuz für die deutsche Mali-Mission. Nach dem mutmaßlichen Putsch steht es nun still. Das jahrelange Engagement in dem vermeintlich stabilen Sahelstaat steht plötzlich infrage.

Im November 2022: Bundeswehrsoldaten in Tillia in Niger Bild: dpa

Für die Bundeswehr droht die Lage ihrer Kontingente in Afrika außer Kontrolle zu geraten. Nachdem die Putschisten in Niger den Luftraum vorläufig gesperrt haben, sind sowohl die rund 100 deutschen Soldaten auf dem Flugplatz in Niamey als auch die etwa 1000 Soldaten in Gao derzeit abgeschnitten. Für das Kontingent in Mali bedeutete das bei einer Fortdauer des Flugverbots, sowohl von Personal als auch von Vorräten und medizinischer Notversorgung abgeschnitten zu werden.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Im malischen Gao, wo sich die Sicherheitslage seit Monaten immer mehr verschlechtert und die Bundesregierung den überfälligen Abzug lange verzögert hat, ist das Kontingent im Notfall zudem auf einen medizinischen Rettungsflieger angewiesen, der innerhalb kürzester Zeit Schwerverletzte rasch nach Niamey ausfliegen könnte, wo es sowohl ein deutsches als auch ein französisches Lazarett gibt. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos in Potsdam steht weiterhin der strategische Rettungsflug zur Verfügung, für den allerdings ein sogenannter „Med Evac“ mehrere Stunden aus Köln-Wahn nach Gao fliegen müsste.