Panzer für die Ukraine : Die Briten verspotten das „Scholzen“

Das Zögern des deutschen Bundeskanzlers in der Kampfpanzerdebatte sorgt in Großbritannien für Empörung, Unverständnis und Spott. Nicht nur in Zeitungen wird Olaf Scholz angegriffen. Auch immer mehr Wissenschaftler und Politiker äußern sich kritisch. Am Wochenende schickten die Ausschussvorsitzenden des britischen Unterhauses, darunter Abgeordnete der Regierung wie der Opposition, einen Brief an den deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Darin forderten sie ihn auf, den Weg für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine freizumachen. Das Verteidigungsministerium in Berlin reagierte auf Nachfrage zunächst nicht.

Der Brief, der in Auszügen von der britischen Tageszeitung „The Sun“ veröffentlicht wurde, beginnt höflich: „Wir sind uns der sehr maßgeblichen Anstrengungen bewusst, die Deutschland zur Unterstützung der Ukraine unternommen hat.“ Auch verstehe man „die historischen Gründe für die Zurückhaltung bei der Bereitstellung deutscher und in Deutschland hergestellter Panzer“. Gleichwohl heißt es weiter, „möchten wir Sie in diesem Augenblick höchster Eile drängen, Ihre Position zu überdenken und zu erlauben, dass Kampfpanzer vom Typ Leopard - sowohl jene im deutschen Besitz als auch jene, die in Deutschland gebaut wurden - in den kommenden Tagen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden“.

Der Vorstoß wurde von dem Labour-Abgeordneten Chris Bryant koordiniert und trägt die Unterschriften aller Vorsitzenden ständiger Ausschüsse sowie von 37 weiteren Abgeordneten. Er wurde zudem flankiert von Äußerungen des britischen Außenministers James Cleverly. Zwar vermied der direkte Kritik an Berlin, sagte aber, er wünsche sich „nichts mehr, als dass die Ukrainer mit Leopard-2-Kampfpanzern ausgerüstet werden“. Die britische Regierung ist bislang die einzige, die die Lieferung eigener Kampfpanzer angekündigt hat. Dabei handelt es sich um 14 Challenger 2, mit denen sich eine Kompanie bestücken lässt.

Anders als in Deutschland besteht in Großbritannien keine Kontroverse über die Ukrainepolitik. Boris Johnson, der bereits vor dem Kriegsbeginn eine harte Linie festgelegt hatte, erfreute sich der außenpolitischen Zustimmung aller wesentlichen Parteien. Am Sonntag tauchte der im Herbst zurückgetretene Premierminister überraschend in Kiew auf, wo er von Präsident Wolodymyr Selenskyi empfangen wurde. Nach einer Besichtigung zerbombter Stadtteile sagte Johnson: „Dies ist der Moment, um die Anstrengungen zu verstärken und den Ukrainern alle Mittel an die Hand zu geben, die sie benötigen.“

„Nachhaltige Unentschlossenheit“

Nach Erhebungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft liegt Großbritannien hinter den Vereinigten Staaten auf Rang zwei bei den militärischen Hilfeleistungen – gefolgt von Deutschland. Beide Nachfolger Johnsons, Liz Truss und der amtierende Premierminister Rishi Sunak, bekannten sich ausdrücklich zur Kontinuität der Ukraine-Politik. Gleichwohl stieß Johnsons Visite nicht nur auf Wohlwollen in London. In der konservativen Partei sahen manche darin eine Unterminierung der offiziellen Außenpolitik, während die Opposition ein Ablenkungsmanöver witterte. Kurz vor Johnsons Reisebeginn war herausgekommen, dass er während seiner Amtszeit eine private Kreditabdeckung erhalten hatte.

Ungewöhnlich einhellig beurteilt die britische Presse das Vorgehen von Olaf Scholz. Der linke, tendenziell deutschlandfreundliche Zeitung „The Guardian“ warf Berlin in einem Leitartikel „nachhaltige Unentschlossenheit“ vor, die „in Moskau nicht ganz zu Unrecht als europäische Schwäche gelesen wird“. Der konservative „Telegraph“, der Berlin seit Monaten wegen der Ukrainepolitik angreift, räumte seine Leserbriefseite für das Thema frei. Ein Oberst schrieb dort, dass die Regierung in Berlin ihr Ansehen in der NATO verspiele und der deutschen Rüstungsindustrie den Todesstoß verpasst habe. „Wer wird ihre Ausrüstung noch kaufen, wenn ihr Einsatz einer Genehmigung bedarf?“

Ein pensionierter Admiral empfahl den NATO-Partnern, die im Besitz von Leopard sind, „die Panzer unverzüglich ohne Genehmigung an die Ukraine zu liefern und Deutschland klarzumachen, dass sie dort nie wieder Rüstungsgüter kaufen, sollte es irgendwelche Konsequenzen geben“.

Ein Tweet des in Oxford lehrende Osteuropa-Historiker Timothy Garton-Ash ging viral, den er am Donnerstag vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein abgesetzt hatte. Mehr als eine Million Nutzer sahen sich bis jetzt ein Foto des Bundeskanzlers an, neben das Garton Ash einen sarkastischen lexikalischen Eintrag platziert hatte. Erklärt wurde das Wort „scholzen“ - und zwar mit den Worten: „das Kommunizieren guter Absichten, nur um jeden erdenklichen Grund zu nutzen/zu finden/zu erfinden, um dieselben zu verzögern oder zu verhindern“.