„Black Lives Matter“-Proteste : Die Schlacht um Portland

Kurz vor Mitternacht fallen die ersten Schüsse. Die Sicherheitskräfte, die sich den ganzen Abend über in einem Justizgebäude und einem benachbarten Komplex verschanzt haben, sind mit einem Mal auf der Straße. Sie tragen militärische Tarnuniformen, Helme, Schlagstöcke und Gasmasken. Sie stehen hinter einem Sicherheitszaun, der vor einigen Tagen vor dem Komplex errichtet wurde. Einige Demonstranten schlagen von der anderen Seite mit Brettern gegen die Absperrungen und werfen Flaschen über den Zaun. Dann reagieren die Sicherheitskräfte mit Tränengassalven und Pfefferspray, Blendgranaten und Gummigeschosse werden eingesetzt.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.



Vor dem Justizgebäude tobt die Schlacht um Portland. Auch am Freitagabend haben sich wieder an die 2000 Demonstranten versammelt. Ganz vorne am Zaun steht der harte Kern: schwarze Kleidung, Motorradhelm und Holzschild in der Hand. Weiter hinten im Park und in den Seitenstraßen sind aber auch Mütter mit Heranwachsenden zu sehen, die ebenfalls gegen die Anwesenheit der Bundespolizisten demonstrieren, der „Feds“, wie sie sagen. Man tritt an gegen eine Einheit, die aussieht, als sei sie gerade von der Operation „Desert Storm“ aus dem Irak heimgekehrt.

Relative Waffengleichheit

Der nächtliche Einsatz läuft nach einem festen Muster ab. Es beginnt in der Regel damit, dass aus den Reihen der Demonstranten Feuerwerkskörper gezündet werden. Dann werden Paletten und andere Bretter auf der Straße vor dem Zaun gestapelt und Brände gelegt. Irgendwann fliegen Gegenstände über den Zaun. Schließlich erscheint die Einheit auf der Straße. Schilder auf ihren Uniformen weisen die Sicherheitskräfte als „Polizei“ aus. Aus welcher staatlichen Gliederung sie stammen, welcher Behörde und Einheit sie angehören, lässt sich bei den meisten nicht erkennen.

Ein Hubschrauber kreist über dem Gelände: Nacht für Nacht werden Luftbilder gemacht. Gewalttäter unter den Demonstranten sollen so später identifiziert werden können. Die Demonstranten setzen ihrerseits auf kleine Drohnen, mit denen sie den Einsatz der Bundespolizisten filmen. Zumindest in der Überwachungstechnik herrscht bei dieser asymmetrischen Schlacht relative Waffengleichheit.

Als der Einsatz beginnt und Tränengaswolken durch die Nacht wabern, bricht Chaos aus. Die Demonstranten laufen davon, schreien um Hilfe und rufen nach Sanitätern. Einige haben eine volle Ladung abgekommen. Sie reiben sich die geschwollenen Augen und werden von Mitdemonstranten weggeführt. Bei anderen geht gar nichts mehr: Sie kriechen auf allen vieren über die Straße und übergeben sich. „Verpisst euch aus unserer Stadt, ihr verdammten Faschisten“, ruft einer, dem Tränen übers Gesicht laufen. Das Blaulicht der Krankenwagen schimmert durch die Rauchschwaden. Die ganze Szene mutet apokalyptisch an.