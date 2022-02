Aktualisiert am

Wie eine alte Bergbaustadt zum Zentrum für erneuerbare Energien werden will

Klimasünder Australien? : Wie eine alte Bergbaustadt zum Zentrum für erneuerbare Energien werden will

Zwischen Kängurus und Giftschlangen: Die Solaranlage in Broken Hill Bild: Bloomberg

Auf dem Barrier Highway von Broken Hill nach Adelaide braust ein australischer „Road Train“ vorbei, ein amerikanisch anmutender Truck mit diversen Anhängern. Die Straße durchschneidet auf den 500 Kilometern zwischen den beiden Orten eine flache, rotbraune Ödnis unter einem gewaltig erscheinenden Himmel. Von der Stadt aus gesehen befindet sich kurz hinter dem Friedhof ein etwa 140 Hektar großes Stück Wüste, das so aussieht, als ob die Wolkendecke an diesem Tag auf die Erde gefallen sei.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Es handelt sich nicht um eine Fata Morgana, sondern um die Spiegelung des Himmels in den Solarpaneelen, die sich bis zum Horizont aneinanderreihen. „Es sieht schon toll aus, wie sich die Solarzellen scheinbar unendlich weit erstrecken“, schwärmt Jackson Williams und schaut von der Aussichtsplattform am Eingang der Anlage in die Ferne.