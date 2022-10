Deutschland und Frankreich : Spaltpilz Atomenergie

Aus Frankreich wird erstmals Gas nach Deutschland geliefert. Aber in Paris verzweifelt man wieder an der deutschen Energiepolitik – und Rücksichtslosigkeit.

Es gibt noch gute Nachrichten aus Frankreich. Im lothringischen Weiler Obergailbach sind die Umbauarbeiten abgeschlossen, sodass am Donnerstag erstmals Gas von Frankreich nach Deutschland fließen konnte. Das Solidaritätsversprechen, das Präsident Emmanuel Macron vor gut einem Monat ablegte, nimmt damit Form an. Technische Hindernisse wurden in erstaunlich kurzer Zeit unbürokratisch überwunden.

Bisher floss über den Übergabepunkt an der Grenze zum Saarland nur russisches Gas nach Westen. Mit Lieferungen aus Frankreich sollen zukünftig bis zu fünf Prozent des deutschen Bedarfs gedeckt werden. Umgekehrt hofft die Regierung in Paris auf Strom aus Deutschland, weil 26 Atomkraftanlagen wegen Wartungs- oder Reparaturarbeiten vorübergehend ausfallen.

„Agree to disagree“ geht nicht mehr

Für den Deutsch-Französischen Ministerrat am 26. Oktober in Fontainebleau ist diese Ad-hoc-Solidaritätsvereinbarung ein gutes Vorzeichen. Aber sie wird nicht darüber hinwegtäuschen können, wie sehr die Energiefrage fast 60 Jahre nach Unterzeichnung des Elysée-Vertrages spaltet und das Verhältnis zu vergiften droht. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die fragile Grundlage im deutsch-französischen Energiekonsens gesprengt. Berlin und Paris waren nach dem deutschen Atomausstieg übereingekommen, den jeweils anderen Weg nicht zu blockieren. Aber eine Politik des „Agree to disagree“ funktioniert nicht länger.

Es wäre an der Zeit, den Argumenten Frankreichs neues Interesse zu schenken und diese nicht pauschal als die einer „Atomkraftnation“ abzulehnen. Präsident Macron hat diplomatisch darauf hingewiesen, dass Deutschland dabei sei, sich von der Abhängigkeit von Russland in neue Abhängigkeiten von autoritären Staaten zu begeben. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die Klimaschutzziele hintangestellt werden. Der Ausstieg aus der Kohlekraft habe für den Klimaschutz Priorität, hat Macron am Mittwochabend im Fernsehen betont. Es klang wie ein Echo auf die jüngsten Äußerungen von Greta Thunberg. In Frankreich gibt es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass Atomkraft für die CO 2 -Bilanz besser ist als Kohlekraft.

Nun verlangt niemand in Paris, dass Deutschland neue Atomkraftwerke baut. Aber Präsident Macron wirbt für eine Neubewertung der Atomkraft für die Versorgungssicherheit in der EU auch in Berlin. Der Energiemix der Zukunft kann für ihn nur aus Energiesparen, Erneuerbaren und Atomkraft bestehen.

Das grüne Atomkraft-Tabu

Die deutsch-französische Debatte zu diesem Thema bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Ins­trumente, die der Aachener Vertrag geschaffen hat, werden nicht genutzt. Der Rat der deutsch-französischen Wirtschaftsexperten, der dank Artikel 20 sogar eine völkerrechtliche Grundlage hat, ist von Regierungsseite nicht um Empfehlungen gebeten worden. Insider mutmaßen, dass dies in Berlin bewusst vermieden wurde. Ein deutsch-französischer Kompromissvorschlag der renommierten Ökonomen berge das Risiko, dass das grüne Atomkraft-Tabu ins Wanken gerate. Aber es gibt auch strukturelle Gründe, warum der Rat seinen Auftrag nur schwer erfüllen kann. Für das Gremium ist nicht einmal Geld für ein Sekretariat vorgesehen.

Dabei wurde von französischer Seite durchaus ein Versuch unternommen, nach Beginn des russischen Angriffskrieges, aber vor der vollständigen Einstellung der russischen Gaslieferungen, deutsch-französische Vorschläge für eine EU ohne Gas aus Russland auszuarbeiten. Die Verhandlungen zu einem bilateralen Solidaritätsabkommen zur Energieversorgung kommen ebenfalls nur schleppend voran.

Das zeigt, wie wenig sich die Erwartungen an den Aachener Vertrag erfüllt haben. Bei der Neuordnung der Gasversorgung kehrt zeitweilig die Rücksichtslosigkeit zurück, mit der die Bundesregierung Nord Stream 2 gegen wohlgemeinten Rat auch aus Paris durchsetzte. Bei den Gesprächen zum Bau der Mid­cat-Pipe­line hat der Bundeskanzler Spanien gegen Frankreich ausgespielt. Macron hat nun die Initiative ergriffen, direkt mit dem spanischen Ministerpräsidenten zu verhandeln.

Die Gegenargumente aus Paris verdienen durchaus Beachtung. Der Bau einer Gastransitverbindung durch Weinanbau- und Naturschutzgebiete wäre nicht nur kostspielig und umweltschädlich. Er würde aufgrund des zu erwartenden Widerstands Jahre in Anspruch nehmen und widerspricht dem deutschen Vorsatz, Gas nur als Brückentechnologie zu nutzen. Dem französischen Präsidenten führen die streikenden Beschäftigten der Raffinerien gerade vor, wie sehr das öffentliche Leben von fossilen Energien abhängig bleibt. Gerade jetzt sollten Bundeskanzler und Präsident zeigen, dass die deutsch-französische Kooperation nicht nur eine Schönwetterveranstaltung ist.