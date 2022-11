Die Agenda der Republikaner : Sand im Getriebe oder Zirkus?

Kevin McCarthy versuchte, das Beste aus der Situation zu machen. Der hölzerne Hammer des Sprechers werde nicht in klein, mittel oder groß überreicht; es gebe nur einen Hammer, mit dem man die Regierung vorladen und zur Rechenschaft ziehen könne, sagte der Republikaner dieser Tage seinen Fraktionsmitgliedern.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Die Botschaft des derzeitigen Minderheitsführers in der ersten Kongresskammer in Washington war klar: Auch wenn er in den Wahlen mit einem besseren Ergebnis gerechnet hat, künftig wird man den Sprecher des Repräsentantenhauses stellen. Mehrheit ist Mehrheit. Im besten Falle verfügen die Republikaner am Ende wohl über 222 Sitze – die Mehrheit liegt bei 218.