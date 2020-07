Didier Raoult : Frankreichs Wunderheiler

Wie ein Rockstar bahnt sich Didier Raoult im Blitzlichtgewitter der Fotografen den Weg ins Untergeschoss der Nationalversammlung. Die Mitglieder des parlamentarischen Untersuchungsausschusses blicken ihn gebannt an, als der Doktor mit der silbernen Mähne vor ihnen Platz nimmt. „Ihr Wirken ruft leidenschaftliche Reaktionen hervor, wie sie während einer Gesundheitskrise selten sind“, begrüßt ihn der Berichterstatter. „Entweder man hasst oder man vergöttert Sie.“ Raoult nimmt die Worte mit der Selbstzufriedenheit eines modernen Miraculix auf, der lieber seinen Zaubertrank braut, wenn die Gallier sich noch prügeln.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Wobei es ihm an Streitlust nicht mangelt, wie er bei seiner Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss zeigt, der klären soll, ob die Verantwortlichen in Paris angesichts der Pandemie fahrlässig gehandelt haben. Haben sie, wenn man Raoult zuhört. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen den Wissenschaftsrat, der dem Präsidenten den harten Lockdown empfohlen hatte. Mittelalterliche Methoden der Quarantäne seien das gewesen, empört er sich. In Paris sei die Todesrate fünf Mal höher als bei ihm in Marseille, und Raoult hegt auch einen Verdacht, warum das so war. In der Hauptstadt seien sie „blind“ in die Epidemie geschlittert, während er von Anfang an so viel wie möglich getestet habe – gegen den Widerstand in Paris. Zu seinem Institut IHU Méditerranée pilgerten Menschen aus dem gesamten Mittelmeerraum, um sich testen zu lassen. Anderswo hätten die nationalen Referenzzentren großangelegte Covid-19-Testkampagnen blockiert, um ihre Hoheitsrechte zu verteidigen, „wie ein Dachs seinen Bau“.

Ein „Außerirdischer“ im Wissenschaftsrat

Tatsächlich durften bis weit in den April hinein in Frankreich weder private Laboreinrichtungen noch universitäre oder veterinäre Labore die Tests anbieten, auch wenn sie über Knowhow und Material verfügten. Die gesamte Organisation im Pandemiefall in Frankreich sei altertümlich und überholt, beklagte Raoult. Fast 30.000 Covid-19-Tote hat das Land zu beklagen. „In Paris hat man die Toten gezählt, in Marseille hat man die Tests gezählt“, sagt Raoult.

Den Wissenschaftsrat, in den er auch berufen worden war, verließ er nach der ersten Sitzung wieder. Er sei da ein „Außerirdischer“ gewesen. Die Mitglieder hätten sich alle untereinander bestens gekannt, weil sie zuvor in einer Forschungsgruppe für den amerikanischen Pharmakonzern Gilead gearbeitet hätten. Coronavirus-Fachleute seien erstaunlicherweise keine unter ihnen gewesen. „Ich nenne das nicht einen Wissenschaftsrat“, sagt Raoult.

Der Ruhm des 68 Jahre alten Virologen sagt mindestens so viel über ihn aus wie über die Befindlichkeit Frankreichs. Raoult ist der Held der Bürger, die sich über die bürokratischen Auswüchse des Zentralstaates aufregen wie über Korruption und Vetternwirtschaft der Pariser Eliten. Das politikwissenschaftliche Institut der Universität Grenoble, Sciences Po, hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass Raoult-Bewunderer überdurchschnittlich oft an Verschwörungstheorien glauben, die „Gelbwesten“-Proteste guthießen und zu 96 Prozent angeben, die etablierten Medien würden ihnen Informationen verheimlichen. 75 Prozent der Raoult-Fans informieren sich vor allem im Internet, im Landesdurchschnitt ist das nur bei 28 Prozent der Franzosen der Fall. Für den Leiter der Untersuchung, Antoine Bristielle, ist die Beliebtheit Raoults „ein Symptom der demokratischen Vertrauenskrise“.