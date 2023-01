Leichte Panzer für Kiew : Deutschland will Ukraine Panzer vom Typ Marder liefern

Nach Frankreich kündigen auch Deutschland und die Vereinigten Staaten an, der Ukraine leichte Panzer zu liefern. Berlin will Kiew so stärker unterstützen, ohne selbst Kriegspartei zu werden.

Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend mit Wolo­dymyr Selenskyj telefoniert. Nach dem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten kündigte Macron die Lieferung von Spähpanzern des Typs AMX-10 RC an die Ukraine an. Die Botschaft: Frankreich verstärkt seine militärische Hilfe für die Ukraine. Überraschend kam das für Berlin nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist seit Wochen in enger Abstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Am Donnerstag nun telefonierten sie miteinander, wie am Abend in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichtet wurde. Ergebnis: Washington liefert Schützenpanzer vom Typ Bradley an die Ukraine, Berlin solche vom Typ Marder. Die ukrainischen Soldaten werden an beiden Systemen ausgebildet.

Außerdem tut es Deutschland Amerika gleich und liefert Kiew eine Patriot-Flugabwehrbatterie. Berlin und Washington befinden sich also auf derselben Linie wie Paris. Doch offenbar war die Abstimmung nicht so eng, dass Macron auf eine eigene Ankündigung verzichten wollte.

Frankreichs Außenministerin Cathe­rine Colonna sagte am Mittwoch, die Ankündigungen, zu der auch die Lieferung von 20 gepanzerten Truppentransportfahrzeugen Bastion gehören, seien „Zeichen einer fortgesetzten und verstärkten militärischen Unterstützung“. Macron hatte zuvor in seiner Neujahrsansprache zugesichert, der Ukraine „bis zum Sieg“ unablässig helfen zu wollen.

„Wir bewundern Sie! Ihr Kampf zur Verteidigung Ihrer Nation ist heldenhaft und inspiriert uns. Im neuen Jahr werden wir, ohne schwach zu werden, an Ihrer Seite stehen“, sagte Macron an die Ukrainer gerichtet. Die Ankündigungen folgen zu­dem auf einen Besuch von Vertei­di­gungsminister Sébastien Lecornu in Kiew. Er soll in Absprache mit seinem ukrainischen Amtskollegen den Zeitplan für die Panzerlieferungen festlegen.

Die Panzer werden noch gebraucht

Macron hat bislang nicht gesagt, wie viele Panzer Frankreich liefern will. Aus der Armee gab es Stimmen, dass für einen ausreichenden Bestand in Frankreich gesorgt werden müsse. Die AMX-10RC werden zwar ausgemustert, aber noch bis 2030 gebraucht. Macron geht es aber ohnehin viel mehr um das Signal, das Paris zu Beginn eines neuen Kriegsjahres aussendet. Der französische Präsident betonte, es sei das erste Mal, dass die Ukraine „leichte Kampfpanzer franzö­sischer Fertigung“ erhalte.

Dahinter steht der Wunsch, die Hemmschwelle für die Lieferung westlicher Panzersysteme ab­zubauen. In Paris hat man aufmerksam verfolgt, wie Bundeskanzler Scholz vor „Alleingängen“ gewarnt hat. Selenskyj stellte die Bedeutung der Ankündigung folgendermaßen dar: „Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner: Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden.“

Frankreich überdeckt mit dem Versprechen auch die Misere der Leclerc-Panzer. Aufgrund der veränderten Ge­fahrenlage hat die französische Armee jahrelang stärker auf leichte, mobile Panzer gesetzt und bei der Modernisierung der schweren Kampfpanzer Leclerc ge­spart. Deren Produktion wurde 2008 eingestellt. Nur noch etwa 226 Leclerc-Panzer sind nach Recherchen des Vertei­digungsfachmanns Jean-Dominique Merchet einsatzbereit. Die Ersatzteilbestände sind gering. All das spricht dagegen, Le­clerc-Panzer an die Ukraine zu liefern.