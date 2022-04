„Ringtausch“ : Deutschland unterstützt Slowenien bei Panzerlieferung an Ukraine

Die Bundesregierung intensiviert ihre Bemühungen, der Ukraine zu weiterem militärischen Material zu verhelfen. So wird Slowenien eine größere Zahl von seinen T-72-Kampfpanzern an die Ukraine übergeben. Um die Lücke zu füllen, soll Slowenien Schützenpanzer vom Typ Marder aus deutscher Produktion erhalten. Das wurde der F.A.Z. aus Regierungskreisen bestätigt. Es geht um 30 bis 40 T-72-Panzer. Diese stammen aus russischer Produktion. Die Deutsche Presse-Agentur meldete, dass zur Kompensation auch deutsche Radpanzer vom Typ Fuchs gehören sollen. Dem Bericht zufolge will Slowenien auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2, Radpanzer Boxer und Schützenpanzer Puma haben. Dass entsprechende Lieferungen geplant seien, wurde der F.A.Z. nicht bestätigt.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Dienstag dieses als Backloading bezeichnete Verfahren angekündigt. Es hat den Vorteil, dass die im Umgang mit dem T-72 erfahrenen ukrainischen Soldaten die Panzer sofort einsetzen können ohne lange Zusatzausbildung. Bis die Marder an Slowenien geliefert werden, könnten mehrere Monate vergehen.

„Die Bundeswehr ist in einer Situation, in der sie leider keine Waffen abgeben kann“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) rechtfertigte am Donnerstag, dass Berlin keine eigenen schweren Waffen wie Panzer an die Ukraine liefert. Die einzelnen Länder hätten „unterschiedliche Möglichkeiten“, Schützenpanzer und andere Panzer abzugeben, sagte sie im Fernsehsender RTL. Gefragt, wann die Ukraine die Panzer aus Slowenien erhalten solle, sprach sie von den „nächsten Tagen“. Sie bekräftigte, dass Deutschland nur begrenzte Möglichkeiten habe, eigene Waffen abzugeben. „Die Bundeswehr ist in einer Situation, in der sie leider keine Waffen abgeben kann, wenn ich die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten will.“ Dazu sei man auch den NATO-Partnern gegenüber verpflichtet. Die Bundeswehr sei „ganz auf Kante genäht“, äußerte Lambrecht.

Die Verteidigungsministerin bestätigte Berichte, dass Deutschland ukrainische Soldaten im Umgang mit der Panzerhaubitze 2000 ausbilden will. Solche Haubitzen sollen von den Niederlanden an die Ukraine geliefert werden. Das könne Deutschland selbst nicht tun, da die „Bundeswehr nicht so ausgestattet“ sei. Dem Vernehmen nach könnte Deutschland Munition für die Haubitze 2000 bereitstellen.

Der Vorsitzende des SPD-Landesverbands Thüringen, Georg Maier, sprach sich am Donnerstag dafür aus, der Ukraine auch schwere Waffen aus deutschen Beständen zu geben. Er forderte, solche Waffen zu liefern oder zu finanzieren, die „am effektivsten“ seien. Der „Thüringer Allgemeinen Zeitung“ sagte Maier: „Aber auch Schützenpanzer wie den Marder sollten wir zur Verfügung stellen, direkt von der Bundeswehr.“

Klingbeil: Frage der Waffenlieferungen anpassen

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verteidigte Scholz gegen Kritik wegen mangelnder Führungsstärke, die auch aus den Reihen der Ampelkoalition kommt. „Es ist richtig, dass wir in dieser jetzigen Situation einen Bundeskanzler haben, der mit Bedacht führt, der überlegt führt, der Sachen auch vom Ende her denkt, der sich abstimmt mit internationalen Partnern.“ Deutschland habe in den vorigen Wochen Lieferungen an die Ukraine hinsichtlich Qualität und Quantität deutlich erhöht. „Wir sehen, wie Russland gerade die Art der Kriegsführung verändert. Da müssen wir auch die Frage der Waffenlieferungen anpassen“, sagte Klingbeil im ZDF.

Mehr zum Thema 1/ 09:47

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nannte die Lage im ukrainischen Mariupol „kaum zu ertragen“. Bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallin sagte Baerbock, in Mariupol erlebe die Welt ein „Ausbluten, ein Aushungern einer Stadt“. Das unterstreiche, „mit welcher Brutalität“ Russland den Krieg gegen die Ukraine führe.