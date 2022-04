Waffen für die Ukraine : Ein deutsches Trauerspiel

Konflikte von außen zu beeinflussen, ist eine der schwersten Übungen der Außenpolitik, auch wenn gerade westliche Politiker gerne so tun, als seien sie dazu in der Lage. Der Ukrainekrieg ist da keine Ausnahme. Am Ende wird es auf Faktoren ankommen, die nicht in unserer Hand liegen: die militärischen Reserven Russlands (weiterhin groß) und das Durchhaltevermögen der Ukraine (ebenfalls erheblich). Aber Putin hat sich mit seinem offenkundig undurchdachten Überfall doch in einem Maße verwundbar gemacht, wie es von einem gelernten Geheimdienstmann nicht zu erwarten war. Selbst sein Machtapparat gibt inzwischen zu, dass die westlichen Sanktionen dem Land zusetzen.

Die größte Überraschung sind die Probleme, die Putins Militärmaschinerie hat. Wirtschaftlich ist Russland nur Mittelmaß, aber es unterhält eine der schlagkräftigsten Armeen der Welt. Und doch hat sie die Schlacht um Kiew verloren, was die neue russische Offensive im Donbass nicht zum Selbstläufer macht. Die vielfach beschriebenen logistischen und taktischen Fehler dürften ein wichtiger Grund für die erstaunliche Niederlage der Russen vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt sein, aber eines hat sicherlich auch eine Rolle gespielt: die Waffenlieferungen des Westens. Auch wenn es sich nur um leichte Waffen handelte, ermöglichten sie den ukrainischen Verteidigern eine effektive Abwehr der eigentlich überlegenen Invasoren.