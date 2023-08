Historischer Handschlag: Der tschechische Bildungsminister Mikuláš Bek (l.) und der Sudetendeutsche Sprecher Bernd Posselt am 28. Mai auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg Bild: Picture Alliance

„Liebe Jana“ und „Lieber Boris“: Dass Ministerkollegen in der EU einander freundschaftlich beim Vornamen anreden, ist an sich nichts Ungewöhnliches mehr. Dass Verteidigungsminister Boris Pistorius sein tschechisches Gegenüber Jana Černochová bei seinem Besuch in Prag Ende Juli zu einem Gegenbesuch in seiner Heimatstadt Osnabrück einlud, darf dagegen schon als eine Geste gewertet werden, dass er diese bilaterale Beziehung hervorheben möchte. Pistorius zog dabei eine historische Beziehungslinie zwischen ihren beiden Heimatstädten: Mit dem Prager Fenstersturz habe der Dreißigjährige Krieg begonnen, mit dem Frieden von (Münster und) Osnabrück sei er beendet worden.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Diese Linie hätte bei etwas bösem Willen auch bekrittelt werden können. Etwa in dem Sinne, dass aus national-tschechischer Sicht nicht der Prager Fenstersturz das eigentliche Unglück darstellte, sondern die Niederlage der böhmischen gegen die kaiserlichen Truppen in der Schlacht am Weißen Berg. Doch der Besuch von Pistorius wurde durchweg positiv vermerkt. Dass er als erster deutscher Verteidigungsminister die Gedenkstätte der tschechischen Widerstandskämpfer gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg besuchte, erhielt ebenso günstige Kommentare wie die sehr eng gewordene Rüstungskooperation zwischen beiden Ländern.