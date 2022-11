Deutsch-polnisches Verhältnis : Warschauer Zerrbilder und deutsche Herablassung

Die Schuld an der Verschlechterung der deutsch-polnischen Beziehungen liegt bei der polnischen Regierung. Aber im Verhältnis der beiden Länder gibt es tieferliegende Probleme mit Ursachen in Deutschland.

Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sind so schlecht wie noch nie seit 1989. Schuld an diesem Zustand tragen allein die in Warschau regierenden Nationalkonservativen. Sie verbreiten ein aus Lügen, Halbwahrheiten und Hass bestehendes Zerrbild von Deutschland: Berlin wolle auf Grundlage der EU ein „viertes Reich“ errichten und Polen wieder unterjochen. Einzelne Regierungsmitglieder pflegen zwar gegenüber Deutschland als Verbündetem in EU und NATO noch einen sachlich-diplomatischen Ton. Doch das Gewicht der mäßigenden Stimmen nimmt ab, während gleichzeitig die rhetorischen Hemmungen der Hardliner schwinden.

Die Gründe dafür liegen in der polnischen Innenpolitik. Für die Regierungspartei PiS wird es schwierig, in der Parlamentswahl nächstes Jahr noch einmal zu siegen. Schon immer hat Polens Rechte in Wahlkämpfen gerne antideutsche Stimmungen geschürt, weil das angesichts der von Deutschen im Zweiten Weltkrieg verübten Verbrechen bei einem Teil der Bevölkerung Anklang findet. Nun schlägt die PiS noch schärfere Töne an als bisher, weil sie versprochene Sozialprogramme ausgerechnet in der jetzigen Krise aus eigener Schuld nicht verwirklichen kann.

Die Regierung hat kaum noch Chancen, die 36 Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds zu bekommen, weil sie sich nicht an die Einigung mit der EU-Kommission im Streit über die Rechtsstaatlichkeit hält. Die Folge dieses Verhaltens wird der Öffentlichkeit als deutsche Intrige verkauft: Im Auftrag Berlins verweigere die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Polen das Geld, um dessen Willfährigkeit gegenüber Deutschland zu erzwingen.

Die politische Botschaft der Reparationsforderungen

Dass die Forderung nach Reparationen für die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs jetzt auf den Tisch gelegt wird, ist die Antwort auf diese angebliche Ränke. Offiziell geht es um historische Gerechtigkeit, doch es soll eine aktuelle Botschaft vermittelt werden: Diese unbeugsame Regierung sei in der Lage, ein Vielfaches von jenem EU-Geld herauszuholen, das Polen vorenthalten werde.

Auf konstruktive, zukunftsorientierte Beziehungen kann man mit der PiS-Regierung kaum hoffen. Es muss schon als Erfolg angesehen werden, wenn es gelingt, zwischen Berlin und Warschau sachliche Arbeitsbeziehungen zu erhalten. Deutschlands Priorität muss sein, auch angesichts des von Warschau gegen die eigene Staatsräson forcierten deutsch-polnischen Streits die Einheit des Westens gegen die russische Aggression zu bewahren.

In dieser Situation ist es wichtig, die politischen Beziehungen nicht mit dem ganzen deutsch-polnischen Verhältnis gleichzusetzen. Polen ist für die deutsche Wirtschaft schon lange wichtiger als Russland, die Zahl der menschlichen Begegnungen ist groß. Vor allem aber darf das Verhalten der Warschauer Regierung nicht den Blick dafür verstellen, dass es im deutsch-polnischen Verhältnis tiefer liegende Probleme gibt, für die nicht die polnische Seite verantwortlich ist.

Herablassendes Verhalten auf deutscher Seite

Die Beziehung ist asymmetrisch: Angesichts einer Geschichte, in der deutsche Herrscher im 18. und 19. Jahrhundert Polen erst als Staat und dann im 20. Jahrhundert mit völkermörderischer Energie als Nation auslöschen wollten, ist für die Polen das Verhältnis zu Deutschland von existenzieller Bedeutung. Für die meisten Deutschen dagegen ist Polen ein Nachbar unter vielen – und zwar einer, den man weniger kennt als die im Westen. Selbst historisch inter­essierten Deutschen ist oft nicht bewusst, wie brutal die deutschen Besatzer in Polen während des Zweiten Weltkriegs vorgegangen sind. Das wird gesehen und ist ein Grund dafür, dass die Reparationsforderung bei einer Mehrheit der Polen auf Zustimmung stößt, obgleich laut Umfragen nur wenige erwarten, dass wirklich Geld fließen wird. Es geht um Anerkennung.

Nicht nur die Vergangenheit steht zwischen Polen und Deutschland. Herablassendes Verhalten von Deutschen gegenüber Polen ist noch nicht Geschichte. Jahrelang haben Polen aller politischen Optionen von links bis rechts vor der Aggressivität des russischen Regimes gewarnt und die Blindheit der deutschen Politik dafür kritisiert. Sie wurden nicht ernst genommen. Im Falle der Pipeline Nord Stream 2 haben Regierung und Wirtschaft in Deutschland eine inhaltliche Diskussion schlicht verweigert.

Die Polen haben recht behalten, und trotzdem finden sich in Deutschland schon wieder Politiker und Pu­blizisten, die den Heißspornen im Osten erklären, wie eine vernünftige Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine auszusehen habe. Wenn der Schaden, den die PiS-Regierung im deutsch-polnischen Verhältnis anrichtet, irgendwann überwunden werden soll, dann braucht es auf deutscher Seite mehr Offenheit, Respekt und Verständnis für die Nachbarn im Osten.