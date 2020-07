Deutschland und Frankreich : Wie die Grenzregionen aus ihren Pandemie-Fehlern lernen wollen

Trotz der Vielzahl grenzüberschreitender Abkommen und Institutionen war die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich in der ersten Phase der Corona-Pandemie alles andere als optimal. In vielen Krankenhäusern waren die deutschen Mediziner bereit, ihren französischen Kollegen zu helfen und Patienten zu übernehmen. Aber das gestaltete sich wegen bürokratischer Hindernisse oftmals kompliziert. Wegen der großen Ungewissheit über den Verlauf der Pandemie herrschte auch auf deutscher Seite Verunsicherung – keinesfalls wollten einige Landespolitiker riskieren, für deutsche Patienten am Ende zu wenige Betten zur Verfügung zu haben. In der Freiburger Universitätsklinik nahm man deshalb vorsorglich nur wenige Covid-19-Patienten aus dem Elsass auf.

Der Direktor der Mainzer Universitätsklinik, Norbert Pfeiffer, gehört zu denen, die gern mehr französische Patienten aufgenommen hätten, er stieß aber schnell an Grenzen: „Nach den Schilderungen aus Paris war die Situation auf den Intensivstationen sehr angespannt. Wir haben die unkomplizierte Übernahme von Patienten angeboten. Die Verlegung schien aber nur möglich über das Gesundheitsministerium, das wohl eine Verlegung innerhalb Frankreichs vorgezogen hat. Von Paris nach Mainz ist es aber deutlich näher als nach Bordeaux.“ Die Zahl der Intensivbehandlungsbetten in den westeuropäischen Ländern wäre bei perfekter Kooperation zu jeder Zeit ausreichend gewesen. „Wir müssen in Zukunft deutlich besser und unkomplizierter zusammenarbeiten“, sagt Pfeiffer.