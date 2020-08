China und Amerika : Deutschland in der Sackgasse

Das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten wird immer schlechter. Das ist der Vorbote einer neuen Weltordnung, in der wenige Staaten so viel zu verlieren haben wie Deutschland.

Chengdu und Houston liegen auf zwei fernen Kontinenten, viele tausend Kilometer von Deutschland entfernt. Und doch geht uns der Streit zwischen China und Amerika, der zur Schließung von Konsulaten in diesen beiden Städten geführt hat, viel mehr an, als den meisten Deutschen bewusst sein dürfte. Denn er steht exemplarisch für die stetige Verschlechterung der Beziehungen zwischen der alten Vormacht des Westens und ihrem neuen Rivalen in Asien. Das ist die größte Veränderung der Weltpolitik seit dem Kalten Krieg. Wenige Staaten haben dabei so viel zu verlieren wie Deutschland.

Unsere Sicherheit und unser Wohlstand beruhen seit langer Zeit auf zwei Voraussetzungen. Die wichtigste, oft unterschätzt, war immer die Allianz mit Amerika in der Nato. Die Bundesrepublik wäre nie in der Lage gewesen, sich allein gegen die Sowjetunion zu verteidigen. Und nur weil die Amerikaner das übernahmen, konnte sich die westdeutsche Industrie, von der das Land bis heute lebt, so gut entwickeln. Das wiedervereinigte Deutschland hat ebenfalls vom Bündnis profitiert, auch wenn es nicht mehr ganz so direkt war. Es war die Nato, welche die Erbfolgekriege in Jugoslawien beendete, bevor sie der europäischen Ordnung größeren Schaden zufügen konnten. Und Putin hätte sich in Osteuropa vor ein paar Jahren womöglich einiges mehr geholt, hätte es das Bündnis nicht gegeben.

Der freie Welthandel ist bedroht

Die andere Voraussetzung ist der freie Welthandel, auch er ein amerikanisches Nachkriegsprojekt. Die Deutschen sind Jahr für Jahr stolz auf ihre Exporterfolge, konnten sich sogar lange Weltmeister in dieser Disziplin nennen. Vor Trump war nur wenigen Leuten hierzulande bewusst, dass es nicht nur die Güte deutscher Waren ist, die uns zur aktuell drittstärksten Handelsnation gemacht hat. Es gab einen politischen Willen zur Globalisierung in den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern, ohne den deutsche Autos und Maschinen die großen Märkte von Europa über Amerika bis Asien nie in dem Maße hätte erobern können, wie das insbesondere in den vergangenen drei Jahrzehnten gelungen ist.

Diese alte Weltordnung zerbröselt gerade vor unseren Augen. Das liegt nicht allein an Trump, dessen nationalistische und konfrontative Politik große Teile der deutschen Öffentlichkeit so sehr verstört. Hier sind langfristige historische Entwicklungen am Wirken, die sich schon unter früheren Präsidenten abgezeichnet haben. Eine ist die Abwendung Amerikas von Europa. Obama hat einmal Russland als Regionalmacht bezeichnet, was letztlich ein Urteil über den gesamten Kontinent war. Europa, einst Mittelpunkt des Weltgeschehens, ist aus amerikanischer Sicht nur noch eine Region von vielen. Und schon George W. Bush hat von den Europäern verlangt, sie sollten mehr für ihre Verteidigung tun. Trump schlachtet dieses Thema jetzt auf seine Weise im Wahlkampf aus, wie der diese Woche verkündete Truppenabzug aus Deutschland gezeigt hat. Aber das sollte nicht den Blick dafür verstellen, dass sich Amerikas Interessen grundlegend verändert haben.

Zwei rivalisierende Lager

Das hat viel mit dem zweiten großen Trend unserer Zeit zu tun: dem Aufstieg Chinas zur globalen Großmacht. Der verläuft so lehrbuchmäßig, als hätte es sich ein Professor für internationale Beziehungen ausgedacht. Erst erstarkt das Land wirtschaftlich, dann rüstet es auf, bringt immer mehr Weltgegenden unter seine Kontrolle, bis es schließlich mit dem bisherigen Hegemonen aneinandergerät. Nichts davon kommt überraschend. In Washington wird schon seit vielen Jahren über die strategische Herausforderung diskutiert, die Chinas Erstarken mit sich bringt. Trump hat da mit seinen Zollkriegen bisher keine bessere Antwort gefunden als seine Vorgänger, er hat Peking sogar noch in vielerlei Hinsicht gestärkt. Aber seine Präsidentschaft gibt einen Vorgeschmack auf die Zukunft: Weil Russland keine Wirtschaftsmacht ist, dürfte die neue Weltordnung bipolar werden, mit einem amerikanischen und einem chinesischen Lager. Im schlimmsten Fall werden sie einander belauern und bekämpfen wie früher die Supermächte im Kalten Krieg.

Nimmt man all das zusammen, dann ist das deutsche Modell akut gefährdet. Woher kommt unsere Sicherheit, wenn man sich auf Amerika und damit die Nato nicht mehr uneingeschränkt verlassen kann? Wie wahren wir unsere Interessen in wichtigen Regionen, wenn Washington dort nicht mehr für Ordnung sorgt und sich stattdessen China breitmacht? Mit wem macht Deutschland Geschäfte, sollte die Welt in zwei Handelsblöcke zerfallen, einen amerikanischen und einen chinesischen? Auf wessen Seite stehen wir und die EU in diesem Kräftemessen? Über keine dieser Fragen wird in der deutschen Politik ernsthaft geredet. Das Land hat den Klimawandel (links) und die Migration (rechts) zu Hauptproblemen erklärt und in den vergangenen Jahren einfach die Augen davor verschlossen, dass es strategisch in eine Sackgasse geraten ist. Der nächste Kanzler muss da umsteuern.