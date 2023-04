Sonderberichterstatter kritisieren, dass die Volksgruppen der Herero und Nama nicht direkt an Verhandlungen mit Berlin beteiligt waren. Deutschland müsse die Verantwortung für alle kolonialen Verbrechen in Namibia übernehmen.

Stammesoberhaupt Chief Vekuii Rukoro (Mitte, in roter Uniform) und andere Stammesältere stehen im Oktober 2015 auf dem Hügel, von dem Generalleutnant Lothar von Trotha am 2. Oktober 1904 den Schießbefehl gab. Bild: dpa

Gegen das Aussöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit regt sich abermals Kritik. Mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN) vertreten die Auffassung, dass die Volksgruppen der Herero und Nama direkt an den Verhandlungen mit Berlin hätten beteiligt werden müssen, nicht nur über ein Beratungskomitee. Dies geht aus einem jetzt veröffentlichten gemeinsamen Schreiben an die deutsche und die namibische Regierung hervor. Sie fordern darüber hinaus die deutsche Regierung zu Reparationszahlungen auf.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Die „Special Rapporteurs“ haben sich mit möglichen Verstößen gegen das Völkerrecht befasst. Sie wurden als unabhängige Fachleute vom UN-Menschenrechtsrat bestimmt, werden für ihre Arbeit aber nicht von den Vereinten Nationen bezahlt. Sie können Regierungen nicht zu Handlungen verpflichten, doch ihre Berichte haben Si­gnalwirkung. Im Januar hatte zudem eine Anwaltskanzlei in Namibia Klage vor einem namibischen Gericht eingereicht. Sie forderte, die „Gemeinsame Erklärung“ für ungültig zu erklären, weil sie aus ihrer Sicht gegen zahlreiche Artikel in der namibischen Verfassung verstößt. Sollte die Klage vor Gericht Erfolg haben, müsste das Abkommen neu verhandelt werden.

Die namibische und die deutsche Regierung hatten sich 2021 über die „Gemeinsame Erklärung“ geeinigt. Unterzeichnet ist sie bis heute nicht, weil mehrere Herero- und Nama-Verbände sie ablehnen. Sie fordern unter anderem eine direkte Beteiligung an den Verhandlungen sowie Reparationen. Bislang sind deutsche Zahlungen von rund 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre hinweg für Entwicklungsprojekte vereinbart.

Kritik an bisher erbrachten Mitteln zur Versöhnung

Sieben UN-Sonderberichterstatter hatten im Februar einen Brief an die deutsche und die namibische Regierung geschickt. Beide Seiten hatten 60 Tage Zeit, um zu antworten, wobei die Mitteilung vertraulich blieb. Am 12. April bat die deutsche Regierung um eine Fristverlängerung bis zum 8. Mai, weil die rechtlichen Fragen die Zusammenarbeit mehrerer Ministerien erforderten. Dafür sei mehr Zeit nötig, hieß es in Berlin. Man messe den Berichten der „Rapporteurs“ große Bedeutung bei. Die namibische Regierung reagierte nicht.

Aus Sicht der Berichterstatter war die „direkte und effektive Beteiligung“ der Volksgruppen durch selbst gewählte Vertreter keine Frage des politischen Ermessens der beiden Regierungen. Sie sei völkerrechtlich garantiert und beispielsweise in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker verankert. Beide Regierungen seien verpflichtet, diese Beteiligungsrechte zu respektieren. Als Chefverhandler hatte die namibische Regierung den mittlerweile verstorbenen Zed Ngavirue bestimmt, einen erfahrenen Diplomaten und Herero. Für Deutschland hatte der CDU-Politiker Ruprecht Polenz verhandelt.

Die Sonderberichterstatter forderten Berlin zudem auf, die Verantwortung für die „während der Kolonialherrschaft begangenen Verbrechen“ zu übernehmen. Die „Ge­meinsame Erklärung“ enthalte keine wirksamen Wiedergutmachungsmaßnahmen und stelle nicht die notwendigen Mittel zur Versöhnung bereit. Es handle sich um „Wiederaufbau- und Entwicklungshilfeprogramme“. Sie werde dem „Ausmaß des Schadens, der den Opfern zugefügt wurde, nicht gerecht“. Ferner kritisierten sie die strikte Geheimhaltung über die Verhandlungen.

Die Bundesregierung solle anerkennen, dass sowohl die Verhandlungen als auch die Gemeinsame Erklärung politisch nicht tragbar und rechtlich problematisch seien, sagte die Völkerrechtsexpertin und Beraterin der klagenden Kanzlei in Namibia, Karina Theurer, der F.A.Z. Ein neuer Verhandlungsprozess müsse starten, „dieses Mal transparent und unter Einhaltung der rechtlichen Mindeststandards“.

Die Regierung in Berlin hat mehrfach betont, dass das Abkommen aus ihrer Sicht „ausgehandelt“ ist. Nur noch über Modalitäten der Umsetzung müsse verhandelt werden. Zehntausende Herero und Nama wurden von 1904 bis 1908 getötet, als die deutsche Kolonialmacht im damaligen Deutsch-Südwestafrika Aufstände der Volksgruppen brutal niederschlug.