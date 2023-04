Aktualisiert am

Waffenlieferungen der EU : Deutschland will die meisten Granaten für Kiew herstellen

Eine Million Schuss will die EU der Ukraine liefern und bezuschussen. Deutschland könnte ein Viertel beisteuern. Ob das gelingt, hängt jetzt von einem Rüstungskonzern aus Düsseldorf ab.

Munition einer Panzerhaubitze am 17. Oktober 2022 auf dem Truppenübungsplatz in Ostenholz Bild: AFP

Schafft die Europäische Union es, der Ukraine eine Million Artilleriegranaten zu liefern? Für die Frühjahrsoffensive, die Kiew vorbereitet, ist diese Frage zentral. Doch die Antwort ist weiter offen. Aus ihren Beständen haben die Mitgliedstaaten dem Land lediglich 41.000 Granaten zur Verfügung ge­stellt, wie die F.A.Z. Anfang der Woche berichtete. Der ukrainische Außen­minister Dmytro Kuleba beklagte sich darüber in klaren Worten, als er beim Treffen der Außenminister in Luxemburg per Videokonferenz zugeschaltet war.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich anschließend verärgert. Die bisherigen Lieferungen erreichten nicht die Größenordnung, „die ich mir wünsche und die Minister Kuleba ohne Zweifel möchte“, sagte er. Er werde sich an die Verteidigungs­minister wenden, damit diese ihre Lieferungen beschleunigten. Doch heißt es in Brüssel: Die Lager sind leer.