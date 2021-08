Vormarsch der Taliban : Deutschland reduziert Botschaftspersonal in Kabul deutlich

Deutschland reduziert das Botschaftspersonal in Afghanistan und will Ortskräfte und Botschaftsangehörige möglichst schnell ausfliegen. „Wir werden die Belegschaft der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum reduzieren“, sagt Außenminister Heiko Maas. Er ruft alle Deutschen abermals auf, Afghanistan jetzt zu verlassen. Diejenigen Ortskräfte, die noch keine Visa hätten, würden diese künftig in Deutschland erhalten. „Das wird die Ausreise beschleunigen.“ Die für diesen Monat geplanten Charterflüge würden vorgezogen. „Wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiter der Botschaft als auch Ortskräfte aus Afghanistan beschleunigt ausfliegen können", sagt Maas.

Am Vortag war bekannt geworden, dass die Vereinigten Staaten 300 Soldaten in das Land entsenden, um die Rückführung des Botschaftspersonals und anderer Amerikaner zu sichern. Großbritannien bereitet ebenfalls die Evakuierung seiner Staatsbürger aus Afghanistan vor.

Die Taliban erobern weitere Gebiet in Afghanistan. Am Freitagnachmittag kontrollierte die radikal-islamische Miliz mindestens die Hälfte der 34 afghanischen Provinzen, wie der TV Sender Tolo News berichtete. Damit haben die Taliban große Teile des Landes bis auf die Hauptstadt Kabul eingenommen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe in dem Land. Derweil bereiten sich zahlreiche westliche Staaten auf einen möglichen Fall Kabuls in den kommenden Wochen vor.

Warnung vor humanitärer Katastrophe

Am Freitag fiel neben der Provinz Ghor im Westen Afghanistans auch Kandahar, Afghanistans zweitgrößte Stadt und der frühere Sitz des Taliban-Regimes in den 1990er Jahren. Die Einnahme Kandahars ist ein großer militärischer und strategischer Erfolg der Taliban, die nun alle wichtigen Städte außer Kabul und Masar-i-Scharif im Norden kontrollieren. Neben Kandahar gerieten auch die strategisch wichtigen Provinzen Herat und Helmand unter die Herrschaft der Taliban.

In der Provinz Logar, die nur 80 Kilometer östlich von Kabul liegt, lieferten sich Regierungstruppen und Aufständische am Freitag heftige Kämpfe. Den Taliban gelang es, die Provinzhauptstadt Pul-e-Alam einzunehmen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind seit Beginn des Jahres 400.000 Afghaninnen und Afghanen vor den Kämpfen geflohen. Alleine seit Ende Mai mussten demnach 250.000 Menschen ihre Heimat verlassen. Aus fast allen afghanischen Provinzen würden Kämpfe gemeldet.

Seit dem Abzug nahezu aller internationalen Truppen Anfang Mai eroberten die Taliban in schneller Geschwindigkeit große Teile Afghanistans. Die Regierungstruppen haben den Kämpfern der radikal-islamischen Miliz kaum etwas entgegenzusetzen. Der Norwegische Flüchtlingsrat warnte vor einer humanitären Katastrophe. Die Flüchtlingscamps in Kabul seien überfüllt und Familien kämpften um Nahrungsmittel, sagte die Afghanistan-Landesdirektorin der Hilfsorganisation, Tracey Van Heerden.

Verhandlungen ohne Ergebnisse

Als die Taliban in den 1990er Jahren in Afghanistan herrschten, waren die Rechte von Frauen stark eingeschränkt. Mädchen war der Schulbesuch untersagt. Seit dem Beginn der Taliban-Offensive gibt es wieder zunehmend Berichte über Verbrechen in den von ihnen kontrollierten Gebieten.

Vor Racheakten der radikal-islamischen Miliz fürchten sich auch afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, alle Möglichkeiten für eine schnelle Ausreise der örtlichen Bundeswehr-Helfer auszuschöpfen, etwa durch eine nachträgliche Visumerteilung in Deutschland. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind bereits rund 1800 afghanische Helfer und deren Familienangehörige in Deutschland eingetroffen.

Die Taliban und die afghanische Regierung verhandeln derzeit im qatarischen Doha, bisher ohne nennenswerte Ergebnisse. Der amerikanische Verhandlungsführer Salmai Khalilzad drohte den Taliban mit internationaler Ächtung, sollten sie Afghanistan gewaltsam einnehmen. Ende August wollen die Vereinigten Staaten ihren Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren ganz beenden. Fast alle Militärbasen sind bereits an die afghanische Armee übergeben worden.