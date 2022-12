Panzer für Ostmitteleuropa : Ringtausch mit Deutschland nimmt Gestalt an

Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit ihrem slowakischen Amtskollegen Jaroslav Nad’ am Montag in Bratislava Bild: Reuters

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der sogenannte Ringtausch von deutschen Panzern für mitteleuropäische NATO-Staaten, die ihre sowjetischen Modelle an die Ukraine geliefert haben, sichtbare Gestalt angenommen. Am Montag übergab Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) einen ersten Leopard-2-Kampfpanzer in Bratislava an die Slowakei, an diesem Mittwoch soll auch an die Tschechische Republik ein Modell offiziell übergeben werden. Insgesamt sind für beide Länder jeweils 15 Kampfpanzer sowie ein Bergepanzer vorgesehen, die im Laufe des nächsten Jahres nach und nach geliefert werden sollen. Die Kosten in bislang nicht bekannt gegebener Höhe trägt allein Deutschland. T-72-Panzer und Schützenpanzer aus tschechischen und slowakischen Beständen sind kostenlos an die Ukraine geliefert worden.

Nun erhalten beide Länder ältere Leopard-Modelle vom Typ 2A4, die vor Jahren von der Bundeswehr und der Schweizer Armee ausgemustert und von der Rüstungsfirma Rheinmetall übernommen worden waren. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Prag sind sie einsatzfähig, sollen aber angepasst werden, etwa beim Kommunikationssystem, und bis Ende nächsten Jahres geliefert werden.

Das Ziel einer schweren Brigade ist bis 2026 nicht erreichbar

Die im Oktober unterzeichneten Verträge umfassen auch die Lieferung eines Bergepanzers „Büffel“, Ersatzteile, Munition und Serviceunterstützung für drei Jahre. Das schließt die Ausbildung der Soldaten ein. Sie hat bereits begonnen, teils in Deutschland, teils am tschechischen Standort Práslavice nahe Olmütz (Olomouc). Dort soll an diesem Mittwoch der erste Leopard 2A4 übernommen werden.

Die tschechischen Streitkräfte wollen darüber hinaus moderne Kampfpanzer beschaffen. In Rede steht laut Medienberichten der Kauf von 50 modernen Leopard 2A7+. Verteidigungsministerin Jana Černochová sagte am Dienstag in Prag, es sei auch eine Überlegung wert, Panzer aus außereuropäischen Ländern zu kaufen, namentlich Südkorea. Weit fortgeschritten seien Verhandlungen mit Schweden über den Kauf von 210 CV90-Schützenpanzern. Allerdings werde das Ziel, bis 2026 neue Fahrzeuge zu beschaffen und bis dahin eine schwere Brigade in der NATO zu haben, nicht mehr zu erreichen sein, sagte Černochová. Verhandelt werde ferner mit den Vereinigten Staaten über einen möglichen Kauf von F-35-Kampfflugzeugen, doch seien da noch alle Optionen offen. Sie rechne außerdem noch im Januar mit einem Beschluss über die Lieferung neuer amerikanischer Hubschrauber, sagte die Verteidigungsministerin.

In der Slowakei wurde der erste der vereinbarten 15 Leopard 2A4 feierlich durch Lambrecht an Verteidigungsminister Jaroslav Nad' übergeben. Nad' sagte, das werde die Verteidigungsfähigkeit des Landes erheblich stärken. Die Panzer sollten in den Regionen im Osten, die an die Ukraine grenzen, eingesetzt werden. Die Slowakei hat 30 Schützenpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine abgegeben. Außerdem verfügt sie laut Medienberichten weiterhin über 30 T-72-Panzer.