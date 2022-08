Erste Lieferung noch 2022 : Panzer-Ringtausch mit der Slowakei vereinbart

Deutschland und die Slowakei haben eine Lieferung von 15 Kampfpanzern des Typs Leopard 2A4 aus Beständen der deutschen Rüstungsindustrie vereinbart. Das gab der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad' am Dienstag im Beisein des deutschen Rüstungsstaatssekretärs Benedikt Zimmer in Bratislava bekannt. Das Verteidigungsministerium in Berlin schreibt in einer Pressemitteilung von einer unterzeichneten „Absichtserklärung zum deutsch-slowakischen Ringtausch“. Mit dieser sei vereinbart worden, dass Deutschland durch die Lieferung von Kampfpanzern einen Teil der Lücke schließe, die durch die Abgabe slowakischer Schützenpanzer an die Ukraine entstehe. „Mit der Lieferung des Leopard-Pakets steht Deutschland zu seinem Wort“, erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, die wegen einer Corona-Infektion nicht nach Bratislava gereist ist.

Die Panzerlieferung aus Deutschland ermöglicht der Slowakei, der Ukraine 30 Schützenpanzer vom Typ BVP 1 aus tschechoslowakischer Produktion zu liefern. Diese sind ein Nachbau des sowjetischen Panzertyps BMP 1, mit dem ukrainische Militärangehörige bereits vertraut sind. Die Lieferung der Panzer in die Ukraine werde laut dem Bundesverteidigungsministerium „schnellstmöglich“ geschehen. Der slowakische Verteidigungsminister Nad' wollte auf der Pressekonferenz sich nicht äußern, wann genau die Panzer an das Nachbarland geliefert werden, ließ aber durchblicken, dass dies in den nächsten Wochen geschieht. Man werde aus Sicherheitsgründen darüber erst informieren, wenn die Lieferungen erfolgt seien.

Keine T-72-Panzer

Wesentlich länger wird es dauern, bis die 15 Leopard-Panzer aus Deutschland in der Slowakei eintreffen. Bis zum Jahresende soll mindestens einer der revisionsbedürftigen Panzer aus Deutschland geliefert werden. Die übrigen Lieferungen sollen im nächsten Jahr folgen. In dem Ringtausch-Geschäft inbegriffen ist laut der Mitteilung des Bundesverteidigungsministeriums ein Munitions-, Ausbildungs- und Logistikpaket für die Panzer.

Der slowakische Verteidigungsminister bestritt noch am Dienstagvormittag vehement Medienberichte, wonach die deutschen Panzer als Ersatz von Kampfpanzern vom Typ T-72 geliefert werden, welche die Slowakei der Ukraine ursprünglich angeboten hatte. „Im Moment erwägen wir nicht, T-72-Panzer in die Ukraine zu liefern“, sagte Nad' auf der Pressekonferenz. Bislang ist ein Ringtausch mit slowakischen Kampfpanzern offenbar daran gescheitert, dass die Slowakei von Deutschland Leopard-2-Panzer in Bataillonsstärke von 30 Stück gefordert hatte – um im Gegenzug 30 Exemplare des Kampfpanzers T-72 an die Ukraine zu liefern.