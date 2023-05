Gegen Libanons Zentralbankchef Riad Salamé wird in mehreren Ländern wegen Geldwäsche ermittelt. Nun hat die deutsche Justiz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Doch in seiner Heimat wird Salamé von höchster Stelle geschützt.

Die deutsche Justiz hat einen Haftbefehl gegen den libanesischen Zentralbankchef Riad Salamé erlassen. Laut übereinstimmenden Presseberichten wurde die libanesische Justiz am Dienstag darüber unterrichtet. Die Staatsanwaltschaft München, die wegen Verdachts auf Geldwäsche gegen Salamé ermittelt, erklärte auf Nachfrage lediglich, sich grundsätzlich nicht zu Haftbefehlen zu äußern.

Wie die F.A.Z. aus gut informierten Kreisen erfuhr, wurde der zuständige Richter in Kenntnis gesetzt, der in Libanon die Ermittlungen gegen den Zentralbankchef leitet. Salamé und seinem Bruder Rajja wird unter anderem vorgeworfen, hunderte Millionen von Dollar veruntreut zu haben. In Libanon und mehreren europäischen Staaten laufen Ermittlungsverfahren. Der libanesische Funktionär, der die Zentralbank seit mehr als 30 Jahren leitet, bestreitet die Vorwürfe.

Der deutsche Haftbefehl erhöht den Druck auf Salamé gegen den schon ein Haftbefehl aus Frankreich vorliegt. Das Innenministerium in Beirut bestätigte Ende vergangener Woche eine „red notice“ von Interpol erhalten zu haben, ein Ersuchen, den Aufenthaltsort einer bestimmten Person zu ermitteln und diese vorläufig festzunehmen. Salamé hat angekündigt, sich gegen den französischen Haftbefehl zur Wehr zu setzen, der einen „klaren Verstoß gegen grundlegendste Gesetze“ darstelle.

Geflecht von Offshore-Firmen im Zentrum der Ermittlungen

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Geflecht von Offshore-Firmen, in das Salamés Bruder Rajja maßgeblich verwickelt ist. Dabei taucht vor allem der Name des Unternehmens „Forry Associates Limited“ immer wieder auf, das auf den Britischen Jungferninseln registriert ist. Nach Erkenntnissen von Ermittlern hatte Forry einen Maklervertrag mit der Zentralbank geschlossen. Demnach flossen Hunderte Millionen Dollar auf Schweizer Bankkonten, die von den Salamés kontrolliert wurden. Von dort wurde Geld wieder nach Libanon überwiesen, von wo es wiederum zum Erwerb von Immobilien in mehreren europäischen Städten in bester Lage genutzt wurde.

Nach Angaben der europäischen Justizbehörde Eurojust wurden im Zuge der Untersuchungen gegen fünf Hauptverdächtige Immobilien in Deutschland und Frankreich beschlagnahmt und außerdem Bankkonten eingefroren. Demnach handelt es sich um zwei Immobilien in München, eine in Hamburg und zwei in Paris. Auch Anteile an einer in Düsseldorf ansässigen Immobiliengesellschaft seien sichergestellt worden.

Salamé erhält Rückendeckung von höchster Stelle

Nach Informationen haben die ausländischen Ermittler, die eng zusammenarbeiten, ein klares Bild von den Machenschaften des Zentralbankchefs und seiner Entourage. Die Ermittlungen sind bisweilen mühsam, weil Salamé Rückendeckung von höchster Stelle erhält. Ende Januar waren deutsche Ermittler in Beirut. Regierungschef Najib Miqati, ein Geschäftspartner Salamés, hatte bis zuletzt versucht, die Visite zu verzögern. Der amtierende Ministerpräsident hatte einmal sogar einmal mit Rücktritt gedroht, um Durchsuchungen in libanesischen Banken zu unterbinden, in denen es um die Konten von Salamés Bruder ging. Die deutschen Ermittler waren, so war seinerzeit in Beirut zu hören, auch mit allerlei Hindernissen konfrontiert: Stromausfälle oder verschwundene Schlüssel zu verschlossenen Akten-Räumen, deren Besitzer zu Zeit des angekündigten Besuches außerhalb der Stadt weilten.

Salamé steht außerdem in der Kritik, weil die Zentralbank maßgeblich Mitschuld an der Wirtschaftskrise in Libanon trägt, in deren Zuge Heerscharen libanesischer Kleinsparer ihre Ersparnisse verloren haben. Der Zentralbankchef gilt als der Architekt eines Systems korrupter Finanzdeals und buchhalterischer Manipulationen, das dafür sorgte, den Kurs der libanesischen Währung künstlich hoch zu halten. Im Herbst 2019 brach Salamés Kartenhaus zusammen.

Dem Libanon droht unterdessen weiteres Ungemach. Nach Informationen der F.A.Z. will die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Überwachungsorganisation für Geldwäsche, das Land am Mittwoch auf ihre „Graue Liste“ setzen. Dort werden Länder aufgeführt, die wegen ihrer Defizite auf diesem Feld unter verstärkter Beobachtung stehen. Ein solcher Vorgang könnte Finanztransaktionen erheblich erschweren und auch libanesischen Bankkunden im Ausland schaden. Die libanesische Regierung versuchte daher bis zuletzt, den Schritt noch abzuwenden.