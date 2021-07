Deutschland entsendet Fregatte : Flagge zeigen im südchinesischen Meer

Wenn die Fregatte Bayern Anfang nächster Woche von Wilhelmshaven in See sticht, beginnt sie eine ungewöhnliche, auch umstrittene Mission. Das Kriegsschiff mit 243 Besatzungsmitgliedern hat nämlich die Aufgabe, China zu demonstrieren, dass Deutschland für eine regelbasierte Weltordnung eintritt. Auch und ganz besonders vor Pekings Haustüre. Das Schiff soll rund sieben Monate unterwegs sein, zunächst im Mittelmeer an Manövern und NATO-Missionen teilnehmen, dann nach etwa drei Wochen am Horn von Afrika sein. In Asien wird die Fregatte Anfang November Japan erreichen mit großem Programm in Tokio. Es folgen Stationen in Vietnam (Ho-Chi-Minh-Stadt) im Dezember, außerdem Korea, Singapur, Australien und eventuell weitere.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Rückkehr der Fregatte ist für den 28. Februar 2022 geplant. Bei der Durchfahrt auf internationalen Handelsrouten durch das Südchinesische Meer rechnet die Marine sowohl mit chinesischen Begleitschiffen als auch mit Überflügen durch die chinesische Luftwaffe. Beides sorgt aber keineswegs für Beunruhigung, soweit es in gehörigem Abstand geschieht. Man tut das Gleiche, etwa wenn russische Kriegsschiffe in Nord- oder Ostsee unterwegs sind.