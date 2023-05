Nach der Zeitenwende erwacht Berlin in einer neuen Welt. Moskau und Peking entwickeln Großraumambitionen, strategisches Denken tut not. Aber das ist hierzulande unterentwickelt.

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Geopolitik. Nicht nur die Kommissionspräsidentin in Brüssel, auch der deutsche Bundeskanzler fordern neuerdings eine „geopolitische EU“. Die CDU, die 16 Jahre an der Macht war, beklagte gerade in Gestalt ihres Außenpolitikers Kiesewetter, dass die Europäische Union nicht schon vor Jahren „geopolitisch definiert“ worden sei.

Außenpolitische Konferenzen, auf denen früher über Kooperation und „global governance“ gesprochen wurde, locken jetzt mit dem dunkel, fast mystisch schwingenden Thema Geopolitik. Aber was ist das eigentlich – Geopolitik? Und können wir das? Sollten wir das überhaupt können? Oder müssen wir?

Auf der Suche nach Antworten bietet sich zunächst ein Gang zu jenem Ort an, wo eine neue Geopolitik exekutiert werden müsste. Unter einer geopolitischen EU, heißt es im Kanzleramt diplomatisch, solle man eine Union verstehen, die in globalen Zusammenhängen denke und daraus Konsequenzen ziehe.

Es folgt die Beschreibung der Weltlage anhand eines Katastrophenbilds. Demnach lasse sich der Ukrainekrieg mit einem Vulkanausbruch vergleichen, der nun Lavaströme über den ganzen Erdball schicke. Die Aufgabe deutscher und auch europäischer Außenpolitik sei es, sich nicht unter den Strömen begraben zu lassen und sie zugleich im Sinne der eigenen Interessen zu lenken.

Der neue Pol Europa

Das klingt mehr nach Rettungsarbeiten als nach einem geopolitischen Entwurf, aber immerhin ist es weit entfernt von den früheren Beschwörungsformeln einer glücklichen multilateralen Zukunft für alle. Die EU wird nun als „Resonanzraum“ beschrieben, über den andere Länder nicht verfügten.

Und recht selbstverständlich ist von einer multipolaren Weltordnung die Rede – nach einer doch sehr langen Zeit, in der man sich in einer bi- und dann unipolaren Welt wähnte. Multipolar, das deutet zumindest auf die Erwartung hin, dass „Europa“ einen dieser neuen Pole markieren sollte. Nur wie?

Vielleicht kann die Wissenschaft erklären, was Geopolitik ist und was sie für Europa heißt. Dafür muss man die Heimat allerdings verlassen und nach Großbritannien reisen. Denn in Deutschland gibt es kein „Zentrum für Geopolitik“ wie zum Beispiel an der Universität Cambridge. Geleitet wird es von dem Historiker Brendan Simms, dem eine exakte akademische Definition nicht schwerfallen würde, der aber nach kurzem Nachdenken lieber eine provokante wählt: „Geopolitik ist die Bedrohung, die uns töten wird, bevor es der Klimawandel tut.“

Wie vor dem Zweiten Weltkrieg

Simms, der viel über Europa und Hitler geschrieben hat, sieht eine „Konfrontation der großen globalen Ordnungssysteme“, die spätestens mit dem Ukrainekrieg begonnen habe. „Der universelle Raum der westlichen Demokratien“ und die „Räume, in deren Zentrum sich die Diktaturen Russlands und Chinas befinden“, könnten „auf lange Sicht nicht nebeneinander bestehen“, sagt er düster voraus.

Folgt man Simms’ Analyse, ist die aktuelle Lage der Frontstellung vor dem Zweiten Weltkrieg beängstigend ähnlich. Diesmal sind es nicht die Deutschen, die von einem eigenen, noch zu arrondierenden Großraum träumen und sich vom westlichen Universalismus herausgefordert sehen, sondern Russen und Chinesen. In beiden Nationen wird heute in Kategorien gedacht, die hierzulande in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts populär waren und von Gelehrten wie Carl Schmitt, Oswald Spengler oder Karl Haushofer propagiert wurden.