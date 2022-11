Deutsches Rettungsschiff „Rise Above“ legt in Hafen in Italien an

Migranten an Bord

Deutsches Rettungsschiff „Rise Above“ legt in Hafen in Italien an

Von

Alle 89 Geretteten an Bord der „Rise Above“ konnten in Reggio Calabria an Land gehen. Auf anderen Rettungsschifffen warten immer noch Hunderte Migranten auf die Erlaubnis, an Land gehen zu können.