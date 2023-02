Das Deutsche Panzermuseum in Munster war immer schon gut besucht. Aber seit dem Krieg in der Ukraine ist der Blick der Besucher ein anderer. Nicht nur wegen des Leopard-2.

Erst jetzt, wenn man direkt vor ihm steht, begreift man, warum die Ukrainer so große Hoffnungen in ihn setzen. Es ist ein dunkler Februartag im Deutschen Panzermuseum in Munster, der Regen prasselt schon wieder schwer aufs Dach, aber selbst im diffusen Licht der Halle wirkt der Leopard 2 höher, breiter und irgendwie massiger als viele anderen Panzer in der Halle; ein riesiges Monstrum aus Stahl.

Oliver Georgi Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Die Luft riecht metallisch und nach Schmieröl; irgendwo knallt es leise, auf dem Übungsplatz nebenan probt die Panzertruppe wahrscheinlich wieder für den Ernstfall. Genau gegenüber des Leopard steht ein betagter russischer T-62-Panzer, der ihm bald auch auf dem Schlachtfeld in der Ukraine begegnen wird. Er wirkt dagegen fast zierlich.