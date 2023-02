Türkei : Deutsches Konsulat in Istanbul wegen Anschlagsrisikos geschlossen

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, ist das Risiko für terroristische Anschläge in Istanbul nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden gestiegen. Das deutsche Generalkonsulat bleibt darum an diesem Mittwoch geschlossen.

Das deutsche Generalkonsulat im Zentrum der türkischen Metropole Istanbul bleibt am Mittwoch wegen eines erhöhten Anschlagsrisikos geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Auswärtigen Amts an deutsche Staatsbürger in der Türkei hervor. Nach den jüngsten Vorfällen in europäischen Hauptstädten wie etwa einer öffentlichen Verbrennung des Korans sei „nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden“ das Risiko für terroristische Anschläge in Istanbul besonders im Innenstadtbereich gestiegen, hieß es. Das Risiko sei besonders im Innenstadtviertel Beyoglu und um den zentralen Platz Taksim hoch.

Das Auswärtige Amt empfahl den deutschen Staatsbürgern, besonders wachsam zu sein und Menschenansammlungen sowie die genannten Gegenden möglichst zu vermeiden. „Wenn Sie dort wohnen, beschränken Sie Ihren Aufenthalt außerhalb der Wohnungen auf das Unerlässliche“, hieß es.

Deutschland, Schweden, Norwegen und Dänemark sowie die Vereinigten Staaten hatten ihre Staatsbürger bereits vergangene Woche vor einem erhöhten Anschlagsrisiko in der Türkei gewarnt. Die Vereinigten Staaten hatten ihre Warnung am Montag noch einmal verschärft und auf Istanbul spezifiziert. Die Türkei wiederum hatte ihre Bürger vor Angriffen in Europa und den Vereinigten Staaten gewarnt.

Hintergrund sind mehrere islamfeindliche Aktionen in Europa. In Schweden hatte ein Rechtsextremist ein Exemplar des Korans vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt.