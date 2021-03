Kriegsgreuel der Deutschen : Historische Gedächtnislücke

Auf Initiative der Grünen findet heute im Bundestag eine Debatte über einen historischen Jahrestag statt. Es geht um den deutschen Angriff auf Griechenland vor bald achtzig Jahren, am 6. April 1941. Die mögliche künftige Regierungspartei nimmt das nahende Datum zum Anlass, um einen Antrag einzubringen, der einen anderen Umgang Deutschlands mit den während der Besatzungszeit begangenen Verbrechen erreichen will. Federführend zuständig für den Antrag sind Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und Manuel Sarrazin, Sprecher der Fraktion für Osteuropapolitik. Viele bekannte Grüne haben sich der Initiative angeschlossen, darunter Cem Özdemir und Jürgen Trittin.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



In dem Antrag steht viel Richtiges und Wichtiges. Deutsche Verbrechen werden benannt: Die Deportation der Juden Salonikis nach Auschwitz, wo fast alle umkamen. Die Massaker und Geiselerschießungen. Die dem Land abgepresste Zwangsanleihe, die Griechenland zusätzlich zu den menschlichen Verheerungen ökonomisch ruinierte. Auch die Grünen machen zwar deutlich, dass sie ebenso wie die jetzige und alle vorigen Bundesregierungen eine Zahlung von Reparationen an Griechenland ablehnen.

Auch Jugoslawien wurde an dem Tag überfallen

Die Anerkennung der Tatsache, dass für Griechenland die Frage von Reparationen und Entschädigungen noch nicht abschließend geregelt ist, sei „nicht mit einer Anerkennung der griechischen Positionen und Forderungen gleichzusetzen“, heißt es in dem Antrag. Doch müsse Deutschland auf anderen Ebenen seine Anstrengungen intensivieren, der eigenen historischen Verantwortung gerecht zu werden – unter anderem dadurch, dass Griechenland künftig „im Gedenkkalender von Bundesregierung und Bundestag“ stärker berücksichtigt werde.

Dagegen wird niemand vernünftige Einwände vorbringen können – und doch haftet dem Antrag der Grünen, der sich explizit dem Gedenken widmen will, etwas Vergessliches an, eine Bruchstückhaftigkeit. Das beginnt schon mit dem ersten Satz, der lautet: „Am 6. April 1941 überfiel die Wehrmacht Griechenland.“ Diese Feststellung ist nicht falsch, aber in ihrer Unvollständigkeit irreführend. Denn der Feldzug, den die Wehrmacht mit ihren ungarischen und bulgarischen Verbündeten an jenem Apriltag eröffnete, richtete sich gleichzeitig gegen zwei Länder: Außer Griechenland, das im Jahr zuvor schon von Italien angegriffen worden war und einen schweren Abwehrkampf führte, wurde am 6. April 1941 auch Jugoslawien überfallen, zerschlagen und besetzt. Nur wird das in dem Antrag mit keinem Wort erwähnt – als habe der Krieg gegen Jugoslawien zu einer anderen Zeit oder auf einem anderen Kontinent stattgefunden.

Für die Angreifer waren die Kämpfe in Griechenland und Jugoslawien vor acht Jahrzehnten Teil desselben Feldzugs. In der (mangelhaften) Erinnerung wird das nun auseinanderdividiert. Der breiten deutschen Öffentlichkeit sei „noch immer viel zu wenig über die deutschen Verbrechen in Griechenland während des Zweiten Weltkrieges bekannt“, heißt es im Antrag der Grünen. Das ist wohl so. Aber eine breite deutsche Öffentlichkeit – in diesem Fall offenbar einschließlich der Bundestagsfraktion der Grünen – weiß noch viel weniger über die Verbrechen, die Wehrmacht, Gestapo, SS sowie ihre Hilfstruppen zwischen 1941 und 1944 auf dem Territorium Jugoslawiens sowie dort insbesondere in Serbien begangen haben. Diese Massaker liegen gleichsam im toten Winkel der deutschen Erinnerungspolitik.

Gedenken deutscher Politiker in Griechenland

Was Griechenland betrifft, so gibt es trotz aller Defizite immerhin eine um Jahrzehnte zurückreichende Tradition von Besuchen deutscher Spitzenpolitiker an Stätten nationalsozialistischer Verbrechen in dem Land. So besuchten Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1987 gemeinsam die Exekutionsstätte Kaisariani in Athen, wo bis 1944 Hunderte Griechen hingerichtet worden waren. Weizsäckers Rede habe damals durchaus Eindruck gemacht, bestätigen Zeitzeugen.