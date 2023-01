Neuer Abt für Montecassino : Der Nachfolger des heiligen Benedikt muss ein Italiener sein

Das Benediktinerkloster Montecassino wird nach der Ablehnung eines deutschen Kandidaten als Abt durch Papst Franziskus nun von einem Italiener geleitet. Wie der Vatikan am Montag mitteilte, ernannte der Papst Pater Antonio Luca Fallica zum neuen Abt. Der 63 Jahre alte Ordensmann leitete zuvor ein Kloster im norditalienischen Dumenza. Als Erzabt von Montecassino ist er 193. Nachfolger des heiligen Benedikt von Nursia, der das Kloster der Überlieferung nach im Jahr 529 gegründet haben soll.

Das Amt war seit Juni vakant. Aufsehen erregte die Personalie eines der ehrwürdigsten Klöster der lateinischen Christenheit im Oktober. Damals wurde bekannt, dass die Mönche der Abtei im August den deutschen Mönch Mauritius Wilde zum neuen Abt gewählt hatten, der Papst ihm aber die nötige Bestätigung verweigerte. Dem Vernehmen nach lehnte der Vatikan Wilde deshalb ab, weil er nicht die italienische Staatsangehörigkeit besitzt. Der aus der Abtei Münsterschwarzach stammende Wilde ist derzeit Prior der römischen Benediktinerabtei San`Anselmo. Aus der Mitteilung des vatikanischen Presseamtes geht hervor, dass der Papst dieses Mal den Abt allein bestimmt hat - ohne vorherige Wahl der Mönche.

Der Vatikan soll auf die italienische Staatsbürgerschaft gepocht haben, weil das Kloster von Montecassino einen kirchenrechtlichen Sonderstatus hat. Es ist eine der wenigen noch verbliebenen Territorialabteien. So heißen Klöster, denen einem Bistum ähnlich ein Gebiet zur Seelsorge untersteht und deren Abt eine bischofsähnliche Stellung hat. Aufgrund dieses Sonderstatus muss der Papst die Abtwahl bestätigen. Zudem ist der Abt von Montecassino auch Mitglied der Italienischen Bischofskonferenz; sein „Bistum“ besteht jedoch seit 2014 nur noch aus dem Klostergelände.

Der Vatikan soll sich auf das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien berufen. Artikel 16 dieses Vertrags legt fest, es dürfe „kein Teil des italienischen Territoriums von einem Bischof abhängen, dessen Sitz sich in einem anderen Staat befindet“. Nach vatikanischer Lesart, so heißt es, bedeute das, nur ein italienischer Staatsbürger könne ein italienisches Bistum leiten. Außerdem leiteten die römischen Kirchenrechtler daraus ab, dass kein ausländischer Bischof über die Steuergelder verfügen darf, die der italienische Staat für die Kirche einzieht. Offene Kritik an der Entscheidung des Papstes gab es nicht. Die Berufung auf das Konkordat rief jedoch in Ordenskreisen teils Unverständnis hervor.