Von Odessa in die Türkei : Deutscher Frachter ist in Istanbul eingelaufen

Die Joseph Schulte fährt am 18. August 2023 durch den Bosporus. Bild: AFP

Zwei Tage lang war der deutsche Frachter Joseph Schulte auf dem Schwarzen Meer unterwegs, dann konnte er am Freitagmorgen endlich im sicheren Hafen von Istanbul anlegen. Von Zwischenfällen auf der Fahrt sei nichts bekannt, sagte die Sprecherin der Hamburger Reederei Schulte Group der Deutschen Presse-Agentur.

Das Schiff ist das erste, das seit Mitte Juli aus dem Hafen im ukrainischen Odessa ausgelaufen ist. Über einen von Kiew eingerichteten „humanitären Korridor“ durchquerte der Containerfrachter ukrainisches, rumänisches und türkisches Gewässer. Russland hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob es die Korridore anerkennt. Sie sollen laut Kiew vor allem dazu dienen, Schiffen die Ausfahrt zu ermöglichen, die sich zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 in ukrainischen Häfen befunden hätten.

Seekorridore für Handelsschiffe

Auch die Joseph Schulte hatte sich seit fast anderthalb Jahren nicht mehr bewegt. Der Frachter lag nach Angaben der Reederei seit dem 23. Februar 2022 im Hafen von Odessa. Einen Tag später griff Russland die Ukraine an. Wegen des Kriegs sei es nicht möglich gewesen, das Schiff zu bewegen, sagte ein Sprecher der Reederei. Eine Stammbesetzung sei an Bord des 300 Meter langen Frachters geblieben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Fahrt der Joseph Schulte auf der Plattform X, vormals Twitter, einen „wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Freiheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer“.

Die Ukraine hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Seekorridore für Handelsschiffe einzurichten, nachdem Russland im Juli das Getreideabkommen nicht verlängert hatte. Mithilfe des von der Türkei und den Vereinten Nationen verhandelten Abkommens hatte die Ukraine trotz des Krieges ihr Getreide über das Schwarze Meer ausführen können.

Kurz nach Auslaufen des Abkommens teilte Moskau mit, es betrachte alle Schiffe, die in Richtung Ukraine fahren, als potentielle Militärtransporte. Im Fall des unter der Flagge Hongkongs fahrenden deutschen Frachters sicherte sich die Reederei offenbar in viele Richtungen ab. Das Unternehmen dankte „verschiedenen Beteiligten vor Ort“, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, Hongkong und anderen, die eine sichere Fahrt des Schiffes möglich gemacht hätten.

Schweigen aus Ankara

Wenige Tage vor dem Auslaufen der Joseph Schulte hatten russische Soldaten Warnschüsse auf einen türkischen Frachter abgefeuert, der sich auf dem Weg in den ukrainischen Hafen Ismajil befand. Auf einem vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine Marineeinheit die unter der Flagge von Palau fahrende Şükrü Okan entert, die Mannschaft befragt und deren Dokumente prüft.

Aus Ankara war zu dem Vorfall vom vergangenen Wochenende lange nichts zur hören. Erst am Donnerstag meldete sich das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation des türkischen Presseamts auf der Plattform X zu Wort. Demnach habe die Türkei Russland vor weiteren Aktionen „gewarnt“, welche die Lage im Schwarzen Meer weiter verschärfen könnten.

Die Opposition hatte den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für seine schlechte Informationspolitik kritisiert. Kemal Kılıçdaroğlu schrieb auf der Plattform X, die Türken hätten überhaupt erst nach der Veröffentlichung des Videos durch die russische Seite von dem Vorfall erfahren. „Der Palaststaat hat sich in dieser Angelegenheit nicht geäußert. Warum nicht?“, fragte der Oppositionsführer.

Darauf gab das Presseamt indirekt eine Antwort. „Auch wenn der Eigner des Schiffes namens Şükrü Okan Türke ist, handelt es sich bei dem Schiff nicht um ein unter türkischer Flagge fahrendes Schiff“, heißt es in dem Post weiter.

Die Türkei unterhält nach Kiew wie nach Moskau gute Verbindungen und versucht, eine Vermittlerrolle im Krieg einzunehmen. Im August wird der russische Präsident Wladimir Putin für einen Besuch erwartet, an die Ukraine liefert die Türkei Waffen. Vor dem russischen Überfall hatte Ankara unter anderem ein Abkommen über den Bau von vier Korvetten für die ukrainische Marine mit Kiew geschlossen. Die Hetman Ivan Mazepa soll nach Fertigstellung das Flaggschiff der ukrainischen Marine werden. Der Stapellauf erfolgte im vergangenen Herbst. Am Freitag meldeten ukrainischen Medien, dass die Kiellegung einer zweiten Korvette in Istanbul stattgefunden habe.