Deutsche Seemacht? : Wenn die Marine in Heimatgewässern bleibt, fehlt sie in der Welt

Schiffe der Deutschen Marine verlassen im Februar 2022 einen Hafen in Kiel, um das NATO-Kontingent in der Ostsee zu verstärken. Bild: Reuters

Russland ist eine reale Bedrohung für Frieden und Stabilität in Europa – aber nicht nur dort, und nicht als einzige Herausforderung, mit der Deutschland in der Welt umgehen muss. Trotzdem konzentrieren sich aktuell und auf absehbare Zeit die verfügbaren Schiffe der Deutschen Marine auf Abschreckung einer russischen Aggression und Bündnissolidarität in Nord- und Ostsee, der sogenannten „Nordflanke“ in der NATO-Verteidigungsstrategie.

Bei der gegenwärtigen geringen Flottenstärke bleibt der Marine in den nächsten Jahren kaum Spielraum für eine über die Heimatgewässer hinausgehende Präsenz in der Welt. Als weiteres klares Zeichen für die regionale Ausrichtung von Deutschlands Verteidigungspolitik schneidet die Marine denkbar schlecht in der Verteilung des „Sondervermögen Bundeswehr“ ab.