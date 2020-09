Deutsche Russlandpolitik : So ermuntert man Putin zum Regelbruch

Deutschland lebt gut vom Export seiner Güter. Nur bei der Ausfuhr der eigenen politischen Werte ist es nicht sonderlich erfolgreich. In den meisten Ländern, mit denen deutsche Unternehmen Handel treiben, herrschen weit weniger demokratische Zustände als hierzulande. Allerdings ist es auch nicht Aufgabe von Anlagenbauern oder Walzenproduzenten, ihren Kunden die Baupläne des deutschen Rechtsstaats zu verkaufen. „Wandel durch Handel“ ist eine Idee, die aus der Politik kommt. Sie klingt wie ein Konzept. Tatsächlich ist sie nicht viel mehr als eine Hoffnung – und eine Verbrämung der Tatsache, dass man in dieser Welt Geschäfte, auch politische, mit Gestalten machen muss, die alles andere sind als lupenreine Demokraten.

Die Frage, ob dabei immer zuerst das Fressen – Wohlstand, Arbeitsplätze, warmes Wohnzimmer – zu kommen hat oder manchmal doch die Moral – keine Deals mit Regimen, die ihre Kritiker zerstückeln oder vergiften –, stellt sich auch im Fall Nawalnyj. Der Forderung, auf das Attentat mit einem Sanktionspaukenschlag gegen Nord Stream 2 zu reagieren, schallen in Deutschland viele Einwände entgegen: Wie der Kreml mit einem Oppositionellen umgehe – not our business. Auch bei anderen schwierigen Kunden sei man doch nicht zimperlich. Und überhaupt: Ist die Haltung, die Welt solle am deutschen Wertewesen genesen, nicht eine unerträgliche Mischung aus Überheblichkeit, Geschichtsvergessenheit und moralingetränkter Naivität?

Doch geht es auch im Fall Nawalnyj nicht allein um die „Moral“. Gerade die „Pragmatiker“, die über das „Werte-Gedöns“ spotten, müssten erkennen, dass der Westen auch bei einer kühlen realpolitischen Betrachtung Putins aggressiven Kurs im Inneren wie im Äußeren nicht folgenlos hinnehmen kann. Wer beide Augen zudrückt, wenn der Kreml zum x-ten Male demonstriert, dass ihm bei der Festigung seiner Herrschaft und der Ausdehnung seiner Macht sowohl russische Gesetze wie auch internationale Verträge egal sind, tut nicht nichts. Im Gegenteil: Er ermutigt Putin zum fortgesetzten Regelbruch, nicht nur in dessen eigenem Reich.

Der russische Präsident sondiert ständig, wo die Schwachstellen des Westens liegen – die Abhängigkeiten, die Uneinigkeit, die Inkonsequenz – und wie er sie vergrößern und nutzen kann. Doch wäre, wie Gregor Gysi sagte, Putin nicht „absolut dämlich“, wenn er mit der Liquidierung Nawalnyjs das Pipeline-Projekt gefährdete? Nord Stream 2 ist schon fast fertiggebaut – und es wird immer noch ergebnislos über die Leitung gestritten: in der EU, mit Amerika, in Deutschland, sogar innerhalb der CDU. Schöner geht es für Moskau kaum. Auch die angeführten Argumente für das Fertigstellen („Wir brauchen das Gas als Brückenenergie!“) sind Musik in Putins Ohren. Und war nicht, wie Politiker und Wirtschaftsführer sagen, die Sowjetunion der verlässlichste Gaslieferant aller Zeiten? Fehlt nur noch, dass ihr Untergang nun auch im Westen wieder bedauert wird. Schon 1991 trugen nicht nur alte Kommunisten in Moskau Trauer.

Der Westen könnte den Spieß umdrehen

Doch ja, das Gas strömte auch unter dem roten Stern. Damals aber war die Ukraine noch eine gehorsame Sowjetrepublik. Und auch die anderen Länder des Ostblocks standen unter dem Joch Moskaus. Im Westen hatte es der Kreml allerdings mit Staatsmännern (und Margaret Thatcher!) zu tun, die klarmachten, dass es Unantastbares gab: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wenigstens auf ihrer Seite des Eisernen Vorhangs. Das sowjetische Imperium scheiterte an seinen Widersprüchen und an der Standhaftigkeit des Westens (etwa beim Nato-Doppelbeschluss), kaum aber am Handel mit den „Kapitalisten“. Letzterer hat das Leben des kommunistischen Regimes eher verlängert – und nach der „Wende“ die Entstehung des Putinismus nicht verhindert.

Doch verschaffen Wirtschaftsbeziehungen auch der westlichen Politik Einflussmöglichkeiten. Moskau ist bei der Finanzierung seiner Schach- und Kriegszüge auf die Einnahmen aus dem Energieexport angewiesen. Der Westen könnte den Gas-Spieß, mit dem der Kreml die unbotmäßige Ukraine malträtierte, also auch umdrehen – so die Drohung glaubwürdig wäre, auf das Gas zu verzichten und den Geldhahn zuzudrehen, wenn Putin wieder rote Linien überschreitet. Zu diesen Grenzverletzungen gehört auch der Einsatz einer international geächteten Chemiewaffe im eigenen Land.

Mit dem Kreml kann man Geschäfte machen, wenn der Kreml weiß, dass man sie nicht mit ihm machen muss. Wer dauernd von Werten redet, seine eigene Politik aber nicht an ihnen und seinen Interessen ausrichtet, zahlt am Ende einen Preis, der ganz andere Dimensionen hat als der mögliche Schadenersatz für eine Rohrleitung in der Ostsee, die es nie hätte geben sollen. Nawalnyj ist aus dem Koma erwacht. Berlin aber, das den Anschlag „aufs Allerschärfste“ verurteilt hatte, droht wieder zurück in die Ohnmacht zu sinken.