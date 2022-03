Deutsche Ukraine-Kämpfer : Nach dem Gefecht zittern sie und übergeben sich

In einem Vorort von Kiew greifen vier Deutsche einen Konvoi an und töten russische Soldaten. Danach fragen sie sich, was sie sind: Retter oder Mörder?

Ein ukrainischer Kämpfer in der Stadt Charkiw am 13. März Bild: Laif

Journalisten sind nicht beliebt bei Leuten, die in den Krieg ziehen. „Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Danke“, schreibt einer bei Telegram kühl. In der Gruppe „Volunteers for Ukraine“ treffen sich Männer, die freiwillig in der Ukraine kämpfen wollen. Als ich einen anderen anschreibe, antwortet seine Freundin für ihn: „Denken Sie ernsthaft, dass die Menschen, die sich entscheiden, in die Ukraine zu gehen, auch nur eine Minute überlegen, so einem charakterlosen Arschloch wie Ihnen zu antworten?“ Wir kommen ins Gespräch, sie entschuldigt sich. Es gibt in der Chatgruppe nicht viele, die reden wollen, und niemanden, der es auf ein Interview anlegt.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Nach einer Weile werde ich von den Gründern der Gruppe angesprochen. Sie wollen wissen, was ich dort will, und machen sich Sorgen, dass Dinge bekannt werden, die jemanden ins Gefängnis bringen. Sie verraten aber auch, wer wirklich in die Ukraine fährt und wer nur redet.