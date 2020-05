EU-Ratspräsidentschaft : Wie Merkel die Rolle Europas stärken will

Europa müsse als „Stabilitätsanker in der Welt“ gestärkt und als „handlungsfähige und gestaltende Macht“ weiterentwickelt werden, so die Kanzlerin in ihrer Rede. An erster Stelle nennt sie das Verhältnis zu China, an zweiter: Afrika.

Gut einen Monat vor dem Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigt, dass der Schwerpunkt auf der Bewältigung der Corona-Krise sowie deren Folgen liegen werde. Merkel informierte am Mittwoch zusammen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) sowie Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) die Spitzen des Europäischen Parlaments. Von dessen Seite nahmen Präsident David Sassoli und die Vorsitzenden der Fraktionen an dem Gespräch teil.

Nach dem Gespräch, das anders als üblich nicht im Land der Präsidentschaft, sondern als Videokonferenz stattfand, teilte die Bundesregierung mit, man habe vor allem darüber gesprochen, was für die Erholung der europäischen Wirtschaft zu tun sei, und über den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Zudem sei es um Klimaschutz, Digitalpolitik und die Rolle Europas in der Welt gegangen. Deutschland übernimmt Anfang Juli turnusgemäß für ein halbes Jahr die Präsidentschaft in der Union. Auch Abgeordnete des Bundestags und des Europäischen Parlaments tauschten sich am Mittwoch aus. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kündigte an, dass im Herbst eine ranghohe Konferenz zu Migration und Asyl unter Teilnahme von Abgeordneten der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments stattfinden soll.

„Europa kann stärker aus der Krise hervorgehen, als es hineingegangen ist“, sagte Merkel in einer Rede am Abend zur Außen- und Sicherheitspolitik während der Ratspräsidentschaft. Zwar werde der Blick nun vor allem nach innen gerichtet sein, auf die wirtschaftliche Erholung, doch müsse man darauf achten, „wie wichtig unser weltweites Engagement ist“. Es gehe darum, Europa als „Stabilitätsanker in der Welt zu stärken“ und als „handlungsfähige und gestaltende Macht weiterzuentwickeln“. An erster Stelle nannte Merkel das Verhältnis zu China, das aktiv gestaltet werden solle. Für September ist in Leipzig ein EU-China-Gipfel geplant. Merkel nannte vier Themen, bei denen sie auf Fortschritte hofft: den Abschluss eines Investitionsabkommens, Klima- und Umweltschutz, mehr Transparenz bei globalen Pandemien und eine nachhaltige Entwicklung in Afrika.

Vereinigte Staaten als wichtigster Partner

Für Oktober ist ein EU-Afrika-Gipfel geplant. Man müsse gemeinsam eine Antwort finden, wie die Folgen der Pandemie abgemildert werden könnten, sagte Merkel. Dabei könne Europa viel von jenen afrikanischen Staaten lernen, die eigene Erfahrungen im Umgang mit Pandemien besäßen. Sie erinnerte daran, dass die Berliner Libyenkonferenz im Januar einen Beitrag zur Unterstützung der Friedensbemühungen geleistet habe. Eine Chance, das Land zu stabilisieren, gebe es nur, wenn die Parteien dem von den Vereinten Nationen ausgehandelten Entwurf für einen Waffenstillstand zustimmten und zum Verhandlungstisch zurückkehrten.

Die Kanzlerin sagte, der wichtigste Partner Europas seien die Vereinigten Staaten. „Dabei ist mir natürlich bewusst, dass die Zusammenarbeit mit Amerika derzeit schwieriger ist, als wir uns dies wünschen würden.“ Dennoch sei sie „zutiefst“ davon überzeugt, dass die transatlantischen Beziehungen ein „zentraler, tragender Pfeiler“ der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik seien und blieben. Europa sei „nicht neutral“, sei „Teil des politischen Westens“. Wenn es seine Werte behaupten wolle, müsse es sein Schicksal stärker als früher in die eigene Hand nehmen und zudem als verlässlicher Partner der westlichen Werte- und Interessengemeinschaft agieren.